Atlas o 'železnem' Miku: Izjemno nadarjen, a ni bil veliki boksar!

Za pričakovati je, da bodo besede uglednega analitika Teddyja Atlasa o karieri in dosežkih legendarnega Mika Tysona močno odmevale v boksarskih krogih. Odlični strokovnjak, ki je svojo trenersko pot začel pod okriljem še ene legende te plemenite športne panoge Cusa D'Amata - sicer očeta vseh Tysonovih dosežkov -, ni varčeval z besedami, ko ga je gostitelj oddaje Joe Rogan zaprosil za komentar o karieri 'železnega' Mika.



"Sprašujete me, ali je bil Tyson eden največjih nokavterjev vseh časov? Da, bil je. Ali je bil zmožen udarjati enako dobro z obema rokama? Absolutno. Ali je bil boksarski Mickey Mankle svojega časa? Zagotovo. Vse našteto govori v prid Miku Tysonu, toda kljub vsemu ostajam pri stališču, da ni bil veliki boksar," je dejal Atlas in nadaljeval: