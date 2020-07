Avgusta kar devet MMA prireditev: borilnih poslastic ne bo manjkalo

Morda se na prvi pogled število devet zdi precej pretirano glede na še vedno kaotično stanje v zvezi z epidemijo koronavirusa v Združenih državah Amerike, toda natančnejši vpogled na seznam tekmovanj, ki naj bi jih (bo) skozi ves avgust gostil Apexov kompleks v Las Vegasu, prinaša jasnejšo sliko.



Torej, v sklopu devetih prireditev pod okriljem UFC-ja je ena z oznako PPV ("pay-per-view", v prevodu plačaj in poglej, op. p.), štiri so iz serije Fight Night in še štiri epizode četrte sezone Contender Seriesa. V središču pozornosti bo vsekakor prireditev UFC 252, ki bo na sporedu sredi avgusta z naslovno borbo med starima rivaloma v težki kategoriji Stipetom Miočićem in Danielom Cormierjem. Predsednik organizacije Dana White vse upe polaga ravno v omenjeni tretji medsebojni obračun MMA-jevih 'težkašev', okrog katerega bo UFC gradil promocijo za vse predhodne in poznejše prireditve.