Brazilski spopad pripadel Santosu

Ljubitelji borilnih veščin UFC Fight Night ste vnovič lahko prišli na svoj račun. V borbi večera v Las vegasu sta se udarila Johnny Walker in Thiago Santos. Brazilca, ki slovita po močnih udarcih in sta skupaj kar 30 borb dobila z nokavtom, nista razočarala, pa čeprav je bila borba precej taktična in se je (nepričakovano) odvila vseh pet rund. Na koncu je po enoglasni sodniški odločitvi zmagal Thiago Santos, ki se bo za nagrado zavihtel povsem blizu vrha izzivalcev za naslov prvaka v poltežki kategoriji. Del borbe, tako kot vse borilne spektakle, si lahko v vsakem trenutku ogledate v arhivu VOYO.

UFC Fight Night 193 - Rezultati:

Poltežka kategorija: Thiago Santos - Johnny Walker - enoglasna sodniška odločitev Srednjetežka kategorija: Kevin Holland - Kyle Daukaus - ni bilo borbe Velterska kategorija: Niko Price - Alex Oliveira - enoglasna sodniška odločitev Srednjetežka kategorija: Krzysztof Jotko - Misha Cirkunov - deljena sodniška odločitev Lahka kategorija: Alexander Hernandez - Mike Breeden - KO



Ženska bantamska kategorija: Aspen Ladd - Macy Chiasson - deljena sodniška odločitev