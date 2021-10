Baković: Fury je zame zmagal že dvakrat in ne vidim, kako bi lahko bil izid tretje borbe drugačen

Tyson Fury drugič ali Deontay Wilder prvič? To je vprašanje, ki ta vikend najbolj zanima ljubitelje boksa. Svoje mnenje o boksarskem spektaklu leta nam je zaupal tudi slovenski profesionalni boksar Andrej Baković, ki ima nekaj skupnega tudi s Furyjem: v profesionalni karieri še ne pozna poraza. Na svojem spisku ima 12 zmag, od tega kar devet z nokavtom. Tretjo borbo Furyja in Wilderja boste lahko v nedeljo od 3.00 dalje v živo spremljali na VOYO.

Dve borbi med Wilderjem in Furyjem sta že za nami. Kako ti dve borbi vidite kot profesionalni boksar? Prva borba se je končala z remijem, a po mojem mnenju bi moral zmagati Fury. V boksu se točkuje vsaka runda posebej in mislim, da je Fury dobil vse runde razen dveh. Ampak tako pač je v boksu, včasih so sodniške odločitve 'čudne' in sodniki so dosodili remi. V drugi borbi pa res ni bilo dvoma, kdo je boljši, prekinitev v sedmi rudni je povedala vse. Tako da škoda, raje bi videl, da bi šla težka kategorija naprej, Fury bi se moral pomeriti z Joshuo, zdaj, po porazu proti Usiku, pa vprašanje kaj bo iz tega.

Pozno ponoči sledi tretji obračun Furyja in Wilderja. Kaj pričakujete od tretje borbe? Mislim, da je tretja borba na nek način nepotrebna. Nekako ne vidim, kako bi lahko bil končni izid drugačen kot v prvih dveh borbah. Čeprav je prva borba na papirju označena kot remi, je zame Fury zmagal dvakrat. Ampak zdaj je, kar je, videli bomo tretjo borbo, v kateri Wilderja vseeno ne smemo odpisati. Nima zastonj vzdevka 'bronasti bombarder', ima neverjetno moč nokavta, kar je dokazal tudi v njuni prvi borbi. Pri tem je treba povedati, da bi morali sodniki, ko boksar pade na tla, tako kot je padel Fury, borbo prekinili, ampak sodnik v ringu je odlično opravil svoje delo. Dobro je ocenil situacijo in opravil odštevanje tako, kot je treba. Wilder je po borbi temu štetju oporekal in dejal, da bi moral sodnik začeti šteti prej, ampak to je bil samo eden od njegovih izgovorov, tako kot je na primer po drugi borbi dejal, da je pred borbo nosil pretežek kostum, ki ga je utrudil, in obtoževal Furyja, da je imel nekaj trdega v rokavicah. Mislite, da se je Wilder po prvi borbi zavedal, da je izgubil in bo težko dobil drugo borbo? To je povsem možno. Pri vrhunskih športnikih se včasih zgodi, da človeka bolj kot želja po uspehu žene strah pred porazom in ob porazu išče krivce drugje: kriv je sodnik, slabo sem jedel, slabo sem spal ... Vse možno se da našteti, samo to ne, da je bil nasprotnik boljši. Kako pa bi ocenili Furyjev in Wilderjev slog boksanja? Fury je glede na to, kako je videti, glede na na njegovo višino, težo in dejstvo, da ni tipičen 'izklesan' športnik, neverjetno hiter, gibčen. Ima odličen občutek za razdaljo, za izmikanje in za kontraudarce, dobro ve, kdaj mora udariti, in seveda je tudi močan. Poleg tega bi rekel še, da dobro izkorišča svojo težo: ko se na primer v klinču z vso svojo težo obesi na nasprotnika, pusti to na njem posledice. Wilderja pa težje ocenim, ker je pred prihajajočim obračunom povsem spremenil svoj način borbe. Dejstvo je, da ima močne udarce in da lahko s svojo 'bombo' kadar koli konča borbo. Poleg tega ima Wilder novega trenerja in presenetljivo je, da gre za bivšega boksarja, ki ga je Wilder pred kratkim premagal (Wilderjev novi trener je Malik Scott, ki ga je Wilder leta 2014 nokavtiral v prvi rundi, op. p). To se mi zdi nenavadna poteza in videli bomo, ali se mu bo obrestovala. Meni kot boksarju se zdi res čudno, da v njegovem kotu stoji in mu daje napotke nekdo, ki ga je nedavno premagal.

icon-expand Andrej Baković ob 12 zmagah (devetih z nokavtom) še ne pozna poraza. FOTO: Osebni arhiv Andreja Bakovića

Že prej ste omenili borbo Anthonyja Joshue in Oleksandra Usika. Kakšna se vam je zdela njuna borba? Je Usik presenetil? Borba je bila dobra. Ni me presenetilo, kako je Usik boksal, saj je tehnično gledano boljši boksar. Sem pa pričakoval, da se bo zgodilo podobno kot v borbi Joshue proti (Alexandru) Povetkinu; da bo določeno število rund Usik boljši, potem pa bo padla dobra desna roka Joshue in borbe bo konec. Tako sem mislil predvsem zaradi razlike v višini in teži, ampak Usik je popolno odboksal in mu vzel pasove. Joshua torej ni bil tisti pravi Joshua? Lahko bi tako rekli. Kljub temu smo po borbi videli, da je bil Usikov obraz precej bolj zdelan kot Joshuov, čeprav je Joshua zadel malokrat. To pomeni, da so Britančevi udarci, čeprav jih je bilo precej manj, zadali več škode. Predstava Usika me torej ni presenetila, malo pa me je presenetil izid borbe. Vaš stanovski kolega, trener boksa Andraž Ciuha, s katerim smo se prav tako pogovarjali, je dejal, da je bil Joshuov taktični pristop k borbi povsem napačen. Se strinjate s tem? Seveda se strinjam, najbolje se je to videlo v zadnjih dveh rundah, ki jim pravimo 'championship rounds'. Joshua je vedel, da izgublja, a je vseeno taktiziral in poskušal parirati enemu najbolj tehnično podkovanih borcev, namesto da bi vsaj tistih zadnji šest minut poskušal izkoristiti svojo višino in težo ter šel na vse ali nič. Joshua bi se moral zgledovati po Dereku Chisori (s katerim se je Usik pomeril oktobra lani in ga premagal po soglasni sodniški odločitvi, op. p.), ki je Usiku precej bolje pariral. Sicer je izgubil, a precej tesneje.

Omenili pa ste tudi že napovedano borbo Britancev Furyja in Joshue. Bomo po vašem mnenju kdaj videli to borbo? Mislim, da bomo enkrat videli to borbo, ampak zaradi komercialnih razlogov, in ne boksarskih, ker so zamudili priložnost za borbo, s katero bi združili vse pasove. To žal preprosto ne bo tisto, kar smo pričakovali. Lahko pa se tudi zgodi, da te borbe nikoli ne bomo videli. Počakajmo še na borbo Furyja, ampak kot kaže trenutno, je med Britancema kar velika razlika v nivoju boksanja. Zdaj, ko je Joshua izgubil pasove in se ni izkazal proti 'tehničarju', je tudi interes publike publike precej padel, vemo pa, da je gledanost dogodkov danes eden ključnih elementov 'matchmakinga'. Po mojem mnenju so zamudili edinstveno priložnost, ampak bomo videli. Joshua bo imel prihodnje leto priložnost znova osvojiti izgubljene pasove. Dajete torej prednost v povratnem dvoboju Usiku? Težko kar koli napovem, Joshua je že pokazal, da lahko prilagodi svoj slog borbe. To je naredil na primer takrat, ko je izgubil proti Andyju Ruizu mlajšemu. Poleg tega je bil Joshua v ringu najlažji do sedaj. Usiku bo po mojem mnenju precej težje v povratni borbi, kdo bo zmagal, pa bomo videli.

icon-expand Oleksander Usik je premagal Anthonyja Joshuo. FOTO: AP

V tretjem delu trilogije, ki ga bomo videli kmalu, pa torej stavite na Furyja? Ja, to je moje osebno mnenje, a ne maram napovedovati zmagovalca. Kot sem rekel, je Fury zame zmagal že dvakrat, a Wilder lahko preseneti. In če bosta povratni borbi dobila Fury in Usik, bi nato radi videli dvoboj dveh težkašev, ki sta si telesno povsem različna, a slogovno precej podobna? Ja, definitivno. In če bi to borbo dobil Usik, bi morali o njem govoriti kot o enem najboljših boksarjev vseh časov. Med amaterji je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo: evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo in olimpijske igre, med profesionalci je postal nesporen prvak kruzerske kategorije (prvak po verzijah WBA, WBC, IBF in WBO, op. p.) in če bi postal še nesporni prvak težke kategorije (trenutno ima v lasti šampionske pasove po verzijah WBA, IBF, WBO in IBO, manjka mu še pas po verziji WBC, ki je trenutno v Furyjevi lasti, op. p.) … Ne vem, kaj več lahko boksar še doseže.