Baković pred dvobojem leta: Fury ima vse potrebno za zmago, a težko bo ubežal Wilderjevim udarcem

Ta sicer ne skriva dejstva, da bo v povratnem obračunu za dokončen odgovor na vprašanje, kdo je trenutno pravi vladar težke kategorije, stiskal pesti za izzivalca Tysona Furyja , a obenem poudarja, da se bo britanskemu 'težkokategorniku' zelo težko ubraniti pred neugodnimi in nepredvidljivimi udarci "Bronastega Bombarderja". "Če pogledamo čisto z boksarskega zornega kota, simpatiziram s Furyjem zaradi njegovega tehničnega znanja in odločenosti, da prekine oziroma konča dolgoletno Wilderjevo vladavino v težki kategoriji. Fury ima nedvomno višji boksarski IQ in je tehnično precej bolj dovršen boksar kot Wilder, toda slednji je znan po svojih usodnih nokavtih, pred katerimi na njunem prvem medsebojnem dvoboju ni uspel ubežati niti moj favorit v nedeljski povratni borbi," je uvodoma dejal Baković in v nadaljevanju izrazil nezadovoljstvo nad zaključkom prvega obračuna vnovičnih nasprotnikov (prenos na VOYO, nedelja od 3.00 naprej).

"Takrat bi se borba morala končati v korist Furyja, saj je bil boljši skozi večji del obračuna, a sodniki so stvari videli drugače. To je zagotovo ena od najspornejših sodniških odločitev v zadnjih nekaj letih, toda upam, da bo Fury tokrat znal stvari obrniti sebi v prid. Wilder na drugi strani bo skušal borbo zaključiti dovolj zgodaj, kajti ne vidim načina, da bi jo dobil po točkah. Bo pa Fury moral paziti v obrambnem delu, da se po domače povedano ne odpre preveč in s tem ponudi možnost Wilderju, da ga zadane s svojim "smrtonosnim" nokavtom," je poudaril najboljši slovenski boksar, ki je pred dnevi v Nemčiji tudi sam dosegel novo zmago.

Aprila najverjetneje za šampionski pas

"To je bila moja 11. profesionalna borba, v kateri sem se pomeril z Bojanom Veljkovićem iz Srbije. Zmagal sem s klasičnim nokavtom že v prvi rundi ter si tako prihranil veliko časa in energije za pripravo na nov dvoboj, ki bo na sporedu najverjetneje sredi aprila. Zadnja borba je bila mišljena kot priprava za naslednje preizkušnje v supervelterski kategoriji (do 69,85 kg), za potrditev omenjenega aprilskega obračuna pa bom moral še malce počakati, saj potencialni nasprotnik še ni potrdil svoje udeležbe. V kolikor do nje pride, bo štela za veliko več kot zadnja februarska," se novih izzivov v ringu že veseli Andrej Baković.