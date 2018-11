Baković pred obračunom v Kopru: Včasih so treningi hujši kot borba sama

Dogodek bodo v Kopru v prenosu na VOYO (sobota ob 19.00) komentirali Tadej Vidrih, Mirko Vorkapić in Bojan Kosednar.

Gre za najboljšega aktivnega slovenskega boksarja ta hip. Šteje 28 let, med profesionalci pa je vknjižil 4 zmage na štirih obračunih. In prav vse je zaključil predčasno. Za seboj ima 28-letni levičar iz Ljubljane preko 70 borb v amaterski kategoriji, od tega prek 50 zmag. V Sloveniji nima prave konkurence, lahko se pohvali s sedmimi nazivi državnega amaterskega prvaka. S Stefanom Markovićem - ta prihaja iz Banjaluke in ima med profesionalci en poraz - se bosta v Kopru na dogodku Legends Collide pomerila v velterski kategoriji (6 rund).

Bakovićev prvi vzornik je bil Mohamed Ali, zdaj pa se zgleduje po Aleksandru Usyku, ki ste ga pred kratkim gledalci lahko videli na delu na VOYO, ko je premagal Tonyja Bellewa. "Vse moram dati vse od sebe, treba je biti na preži, če vidim trenutek, ko se borba lahko predčasno zaključi, je to treba izkoristiti," je še povedal Baković. Ta priznava, da med profesionalci zelo uživa. "Mogoče mi bolj ustreza profesionalni slog. Edino treningi so hujši kot prej. Včasih so treningi celo hujši kot borba sama," je priznal Ljubljančan.

