Barboza pokazal izkušnje in premagal Yusuffa

Pred borilnim spektaklom UFC 294, ki nas čaka prihodnji konec tedna, je za ogrevanje ljubiteljev mešanih borilnih veščin poskrbela noč borb, ki sta jo naslovila vselej atraktivna Sodiq Yusuff in Edson Barboza, ki je tudi zmagal.

UFC se je pred dogodkom v Abu Dabiju ustavil še v domači dvorani Apex, ki je v noči na nedeljo gostila nekatere atraktivne borce ameriške organizacije. Noč borb sta tokrat naslovila borca peresne kategorije Sodiq Yusuff in Edson Barboza, ki na lestvici izzivalcev zasedata 11. in 13. mesto in sta želela nadaljevati zmagovita niza.

Vse borbe si lahko v vsakem trenutku znova ogledate na VOYO.

Yusuff, ki je znan predvsem po vzdržljivosti in močnih udarcih, je od podpisa za UFC vknjižil že šest zmag in pred to borbo je bil le enkrat poražen. Američan, rojen v Nigeriji, se v oktagon vrača po več kot letu dni premora, čakalo pa ga je vse prej kot lahko delo. Sedem let starejši brazilski nasprotnik je namreč tudi precej bolj izkušen. Te izkušnje je Barboza na koncu s pridom izkoristil in nasprotniku zadal drugi poraz v UFC-ju. Borba je bila tako naporna in nasilna, da sta oba borca večer zaključila v lokalni bolnišnici, kjer sta prestala preventivne preglede glave in obraza.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na delu smo videli tudi vselej zanimivega Michela Pereiro, ki je konec julija na dogodku UFC 291 grdo zgrešil težo in na cedilu pustil Stephena Thompsona. Tokrat pa je tik pred zdajci nasprotnik odpadel njemu, nadomestil pa ga je Andre Petroski, ki pod okriljem UFC-ja do te borbe poraza sploh še ni poznal. Pereira je to v noči na nedeljo spremenil.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V predzadnji borbi večera sta nastopili izjemni dekleti Jennifer Maia in Viviane Araujo. Brazilki, ki na lestvici izzivalk prvakinje mušje kategorije zasedata deveto in enajsto mesto, skupaj beležita že 33 profesionalnih zmag, pred borbo pa je bila v boljši seriji leto mlajša Maia, ki je v Apexu iskala tretjo zaporedno zmago, medtem ko bo Araujova želela prekiniti niz dveh zaporednih porazov. Na koncu je slednji po izjemno izenačeni borbi to tudi uspelo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke