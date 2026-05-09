Borilni športi

Batur razveselil domače občinstvo, Dajčman nokavtiral Kito

Zadar, 09. 05. 2026 18.35 pred 34 minutami 3 min branja 2

Avtor:
A.V.
Tadej Dajčman

Po več kot petih urah in 11 izjemno zanimivih borbah v okviru borilnega spektakla FNC 30 se je bučna publika v Zadru razveselila slavja njihovega ljubimca v težki kategoriji Martina Baturja, ki je s tehničnim nokavtom premagal črnogorskega borca Milenka Stamatovića. S slovenskega zornega kota veseli dejstvo, da je prav tako v težki kategoriji zelo pomembno in hkrati presenetljivo zmago slavil Tadej Dajčman, ki je ugnal Poljaka Michala Kito.

Po predhodnih desetih dvobojih na prireditvi FNC 30 v Zadru sta pod žarometi dvorane Krešimira Ćosića v oktogon vstopila glavna akterja večera – Martin Batur in Milenko Stamatović.

V enem izmed intervjujev pred tem težkokategornim obračunom je postavni hrvaški borec napovedal, da bo "ubranil Zadar", kar mu je na koncu tudi uspelo, saj je "Kića" premagal s tehničnim nokavtom na začetku druge runde. Batur je v uvodnem delu dvoboja deloval nekoliko bolj mirno kot v svojih zadnjih borbah, previden pa je bil tudi Stamatović, zato smo v prvi minuti spremljali predvsem tipanje moči, nato pa se je začel pravi "ognjemet".

Oba sta silovito napadla, v izmenjavi udarcev pa je bil natančnejši postavni borec iz Zadra, ki je z zadnjim direktom pretresel črnogorskega velikana. Stamatović je kljub temu uspel preživeti neugoden položaj, saj je hitro napadel Baturove noge.

"Kićo" je domačega borca pritisnil ob ograjo, vendar je hrvaški tekmec položaj obrnil in kmalu je bil on tisti, ki je nasprotnika stiskal ob kletko. Sledila je nova izmenjava udarcev, tokrat pa je bil natančnejši Stamatović, ki je z močnim kratkim desnim krošejem pretresel Batura. Ta je za trenutek pokleknil in prejel še dva ali tri težke udarce, vendar se je domači junak ob glasni podpori navijačev uspel zbrati in ostati v boju.

Kmalu zatem je pobudo znova prevzel Batur, ki je 32-letnega Črnogorca z "double leg" rušenjem spravil na tla, nato pa mu zadal še nekaj močnih udarcev v parterju. Zatem se je oglasil signal za konec prve, zelo dinamične in napete runde.

Že na samem začetku druge runde je Batur zadel Stamatovića z uničujočim desnim krošejem, s katerim je podrl Kića, nato pa ga nadaljeval obstreljevati z močnimi "hammerfist" udarci, dokler sodnik ni prekinil dvoboja in tako zaščitil Kića pred hujšimi poškodbami ter posledicami za zdravje, tribune Višnjika pa spravil v popoln delirij.

Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:

Težka kategorija: Martin Batur - Milenko Stamatović (Batur zmagal po soglasni sodniški odločitvi).

Dogovorjena teža do 75 kg: Petar Ražov - Ante Bilić (boks z golimi pestmi)

Peresna kategorija: Marko Ančić - Ronaldo Ferreira

Peresna kategorija: Antun Račić - Mauricio Almeida

Velterska kategorija: Wahed Nazhand - Laureano Staropoli

Težka kategorija: Michal Kita - Tadej Dajčman (Dajčman zmagal z nokavtom).

Lahka kategorija: Luka Milidragović - Robin Moosmann

Dogovorjena teža do 69 kg: Akos Denes - Pawel Politylo

Srednja kategorija: Jure Jurić - Leon Gavanas (Jurić zmagal z nokavtom).

Dogovorjena teža do 80 kg: Ilija Brkan - Chris Hill

Dogovorjena teža do 80 kg: Kiril Negru - Seweryn Mankowski (Negru po soglasni sodniški odločitvi premagal Mankowskega).

24ur.com Edvard in Frida po zmagi: Midva bi 50 rotvajlerjev, starša pa nama ne dovolita
24ur.com Kek: Vedno je lepo zmagati, imamo kar nekaj potenciala v ozadju
24ur.com Jakob Nedoh: Vse skupaj je bilo na koncu še lepše
24ur.com Po izjemni borbi velika zmaga in šampionski pas za Nedoha!
24ur.com Fabjan izzval Kito: Prišel bo po zmago, domov bo šel z ravnim nosom
24ur.com Izjemen večer v Stožicah: Fabjan ugasnil Žgelo, Želva boljši od Jankovića
24ur.com 'Sem v vzponu, ampak vem, da je pred mano še veliko dela'
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

rok1211
09. 05. 2026 21.27
Imamo tudi ljubljanski živalski vrt
Trikrat cepljen
09. 05. 2026 19.42
Če so pa vse oči uprte v ta dogodek potem bom gledal tudi jaz
