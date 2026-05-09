Batur razveselil domače občinstvo, Dajčman nokavtiral Kito

Po predhodnih desetih dvobojih na prireditvi FNC 30 v Zadru sta pod žarometi dvorane Krešimira Ćosića v oktogon vstopila glavna akterja večera – Martin Batur in Milenko Stamatović.

V enem izmed intervjujev pred tem težkokategornim obračunom je postavni hrvaški borec napovedal, da bo "ubranil Zadar", kar mu je na koncu tudi uspelo, saj je "Kića" premagal s tehničnim nokavtom na začetku druge runde. Batur je v uvodnem delu dvoboja deloval nekoliko bolj mirno kot v svojih zadnjih borbah, previden pa je bil tudi Stamatović, zato smo v prvi minuti spremljali predvsem tipanje moči, nato pa se je začel pravi "ognjemet".

Oba sta silovito napadla, v izmenjavi udarcev pa je bil natančnejši postavni borec iz Zadra, ki je z zadnjim direktom pretresel črnogorskega velikana. Stamatović je kljub temu uspel preživeti neugoden položaj, saj je hitro napadel Baturove noge.

"Kićo" je domačega borca pritisnil ob ograjo, vendar je hrvaški tekmec položaj obrnil in kmalu je bil on tisti, ki je nasprotnika stiskal ob kletko. Sledila je nova izmenjava udarcev, tokrat pa je bil natančnejši Stamatović, ki je z močnim kratkim desnim krošejem pretresel Batura. Ta je za trenutek pokleknil in prejel še dva ali tri težke udarce, vendar se je domači junak ob glasni podpori navijačev uspel zbrati in ostati v boju.

Kmalu zatem je pobudo znova prevzel Batur, ki je 32-letnega Črnogorca z "double leg" rušenjem spravil na tla, nato pa mu zadal še nekaj močnih udarcev v parterju. Zatem se je oglasil signal za konec prve, zelo dinamične in napete runde.

Že na samem začetku druge runde je Batur zadel Stamatovića z uničujočim desnim krošejem, s katerim je podrl Kića, nato pa ga nadaljeval obstreljevati z močnimi "hammerfist" udarci, dokler sodnik ni prekinil dvoboja in tako zaščitil Kića pred hujšimi poškodbami ter posledicami za zdravje, tribune Višnjika pa spravil v popoln delirij.