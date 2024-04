Bayer Leverkusen presegel 12 let star rekord neporaženosti

Bayer Leverkusen bi tudi ob minimalnem porazu napredoval v polfinale Lige Evropa, saj so varovanci Xabija Alonsa prvo tekmo dobili z 2:0. A lekarnarji so si prizadevali za več kot le napredovanje v polfinale, saj so lovili in po zaslugi zadetka Jeremieja Frimponga tudi ujeli rekord, ki ga bo težko preseči. Remi proti West Hamu namreč pomeni, da so črno-rdeči neporaženi že 44 zaporednih tekem (38 zmag in šest remijev). S tem so presegli rekord neporaženosti moštev v najmočnejših petih evropskih ligah, ki je bil do zdaj v rokah Juventusa. Bianconeri so med majem 2011 in majem 2012 namreč vknjižil 43 zaporednih tekem brez poraza.