Joshua z nokavtom Puleva obdržal naslove in pogleduje proti Furyju

Anthony Joshua in Kubrat Pulev

Anthony Joshua je pred 1000 gledalci v dvorani Wembley dominiral v boju z 39-letnim Kubratom Pulevom, ki pa se dolgo ni želel predati. Bolgar se je pod številnimi udarci Britanca zamajal že v tretji rundi, nekaj časa celo preživel na kolenih, a preživel štetje in dočakal odmor. Agresiji 31-letnega Britanca je v nadaljevanju večkrat odgovoril z nasmehom, po taktično dobro opravljeni peti rundi pa med poznavalci sprožil vprašanja, ali ga bo Joshua lahko sploh spravil na tla. Odgovor je prišel v deveti rundi, ko je Joshua vendarle strl obrambo izkušenega Bolgara, še bolj pa njegov borbeni duh, s serijo aperkatov. Bolgar se je po padcu na tla sicer še enkrat pobral, a le do naslednjega udarca Britanca. S 24 zmago in 22 nokavtom v 25 nastopih je Joshua obdržal vse tri svetovne pasove, ki si jih je pred letom dni priboril nazaj od Mehičana Andyja Ruiza v povratnem dvoboju po šokantnem porazu julija 2019. S tem pa si je odprl vrata za zgodovinski boj z nosilcem svetovnega naslova WBC v težki kategoriji BritancemTysonom Furyjem. "Sem pripravljen na vse. Kdo si v letu 2021 želi videti Anthonyja Joshuo v ringu s Tysonom Furyjem?" je z vprašanjem po dvoboju sprožil val odobravanja med gledalci v Areni. Željo po velikem britanskem dvoboju je potrdil tudi njegov organizator Eddie Hearn. "Od jutri naprej je organizacija dvoboja s Tysonom Furyjem prioriteta ... Šlo bo za največjo borbo v britanski zgodovini," je dejal Hearn.