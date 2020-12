BBC izbral: veliko priznanje za Khabiba Nurmagomedova

"World Sport Star of the Year" (v slovenskem prevodu svetovna športna zvezda leta, op. p.) je nagrada, ki jo ugledni BBC podeljuje že od leta 1960.

Tokrat je šla v roke izjemnemu borcu mešanih borilnih veščin, sicer nespornemu kralju lahke kategorije zadnjih let Khabibu Nurmagomedovu, ki se je po zadnji oktobrski zmagi proti Justinu Gaethjeju poslovil od borilnih oktagonov. Čeprav si predsednik organizacije UFC Dana Whitena vsak način želi prepričati 32-letnega Dagestanca, naj si vendarle premisli in malce podaljša zelo uspešno kariero, se to ne bo zgodilo.