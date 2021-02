BBC: Irski 'boter' Kinahan še vedno tesno ob Furyju in drugih borcih

Po poročanju BBC Panoramaje Daniel Kinahan, ki so ga na irskih sodiščih večkrat označili za domnevnega vodjo enega največjih evropskih narkokartelov, a nikoli obsodili, še vedno zelo aktiven v svetu boksa, kjer se je uveljavil s svojim uspešnim boksarskim klubom MGM (zdaj MTK Global).

Mafijski "boter" se je, vsaj uradno, lani umaknil iz sveta boksa, a očitno ostaja še kako vpliven ter še vedno svetuje nekaterim boksarjem. Svetovni mediji in preiskovalci so zastrigli z ušesi, ko se mu je po oznanitvi dogovora za spopad z rojakom Anthonyjem Joshuov kratkem videoposnetku večkrat zahvalil britanski boksarski as Tyson Fury.

Fury je samo en od številnih boksarskih zvezdnikov pod okriljem Kinahana in njegovih pajdašev, o katerih najvplivnejši možje svetovnega boksa sicer javno ne želijo govoriti. Eden redkih, ki je spregovoril o tej temi, je nekdanji svetovni prvak Barry McGuigan.

'Zelo nevaren mož'

"Ni dvoma, da obstaja učinek ustrahovanja, o tem ni nobenega vprašanja," je dejal."Če verjamemo temu, kar slišimo, potem je zelo nevaren mož. Nekdo mora paziti na ta šport. Res morajo previdno pregledati to situacijo, saj je prekleto nevarna."

Sodišča na Irskem so tako imenovani KOCG (Kinahan Organised Crime Group, op. a.) povezovala s preprodajo prepovedanih drog, pranjem denarja in usmrtitvami. Kinahan od leta 2016 živi v Dubaju, začetki družinskega imperija pa segajo v 80. leta prejšnjega stoletja, ko je njegov oče Christopher Kinahanzačel bogateti s preprodajo heroina.

Kritike so bile po omenjenem Furyjevem govoru, v katerem se je Kinahanu večkrat zahvalil, izjemno glasne, prišle pa so tudi v sobane irskega in britanskega parlamenta. Po tem, ko je v javnost prišla zgodba, da se od boksa poslavlja, pa je vse skupaj potihnilo.

Odziv MTK: Kinahan sodeluje tudi z boksarji, ki so pod okriljem drugih podjetij

"Res je, da g. Kinahan zagotavlja nekaj osebnih nasvetov številnim boksarjem, ki so pod okriljem MTK Global, po naših informacijah pa g. Kinahan takšno vrsto svetovanja zagotavlja tudi boksarjem, ki so pod okriljem drugih svetovnih menedžerskih podjetij,"je BBCcitiral uradni odgovor MTK Globala.

Po njihovih trditvah Kinahan nikoli ni bil lastnik ali zaposlen pri MTK Global. Fury se na vprašanje o tem, če je Kinahan še vedno njegov svetovalec, ni odzval. Na Irskem so sicer aretirali že več kot 30 oseb, ki naj bi bile povezane s kartelom. Nekateri se, skupaj s Kinahanom, še vedno nahajajo v Združenih arabskih emiratih, Irci pa se trudijo, da bi jih tamkajšnje oblasti izročile.

'Uspešen in neodvisen svetovalec'

Po informacijah BBC naj bi bila v preiskave vpletena tudi Ameriška agencija za boj proti drogam (DEA). DEA je dejala, da ne more komentirati aktivnosti Kinahanovega kartela, saj preiskava še poteka.

"Ponosen je na svoje dosežke v boksu do tega trenutka. Deloval je na temeljih poštenosti in bil zavezan temu, da daje potrebe borcev na prvo mesto,"so vse očitke zavrnili pri odvetniški ekipi. Odvetniki MTK so tudi govorili o tem, da njihovo podjetje ponuja "odlične menedžerske usluge" po "zelo konkurenčni ceni".

"G. Kinahan je povsem po lastni zaslugi uspešen in neodvisen svetovalec v boksarskem svetu. Javno znano dejstvo je, da je zapustil posle pri MTK,"so dodali.

Njegovo podjetje, ki se je na svetovnem boksarskem zemljevidu uveljavilo s telovadnico v španski Marbelli (tudi tam je prišlo do več strelskih obračunov oziroma umorov, ki naj bi bili povezani s kartelom), je pod svoje okrilje v zadnjem desetletju zvabilo številne velike talente britanskega in tudi ameriškega boksa. Najmočnejši figuri britanskega boksa Eddie Hearn in Frank Warrensta do leta 2014 stkala tesne poslovne vezi s Kinahanom, je tudi zapisal BBC.

Arum: Njegovo poslovanje v športu je zelo častno in pametno

Marca 2019 je sledila še morda ključna vez z Bobom Arumom, najvplivnejšim posameznikom ameriškega boksa, kmalu pa je začel pritekati tudi svež kapital, saj so se dogovorili za pet borb v vrednosti 100 milijonov dolarjev (83,15 milijona evrov). Uradno Kinahan seveda ni več sodeloval z MTK.

Arum je v enem kasnejših intervjujev Kinahana označil celo za svojega "kapetana".

"Nisem naiven glede Danielove preteklosti. Kot sam razumem njegovo poslovanje na tem področju, v športu, je zelo častno, je pametno, ne počnejo pa ničesar, kar bi bilo kakor koli zahrbtno ali napačno. Zakaj pa ne bi posloval z njim?" se je vprašal Arum.

Ni za mizo pri vrhu, je pa 'v sosednji sobi'

BBC je govorili tudi z Bobom Yalenom, Američanom, ki je poleti postal novi izvršni direktor MTK. Tudi on je priznal, da Kinahan še vedno aktivno sodeluje v svetu boksa, ni pa želel potrditi, če še naprej svetuje tudi Furyju. Dejal je, da denar prihaja "iz velike posode", na vprašanje, če k temu pripomorejo tudi mafijski posli Kinahanovega kartela, pa je odgovoril s kratkim: "Ne."

"Zakaj sem se pridružil MTK? Vprašal sem borce in vsi so govorili lepo o njem. Nikoli nisem videl česa, kar bi me skrbelo,"je dejal.

Pri BBCso sklenili, da je bilo srečanje z Yalenom "osupljivo", za celotno zgodbo pa odločilno, saj je potrdilo, da je Kinahan še vedno v "osrčju" svetovnega boksa.

"Morda ne za mizo pri vrhu, a stavili bi na to, da je v sosednji sobi,"so zapisali.