Bellator: Bo Mix proti Magomedovu ubranil šampionski pas?

OGLAS

Bellator Champions series: Pariz FOTO: VOYO icon-expand

Bellator je organizacija mešanih borilnih veščin, ki dogodke organizira že vse od leta 2009 in je do danes priredila že več kot 300 borilnih spektaklov. V letošnjem letu so se pri Bellatorju, ki je prišel pod okriljem PFL-a, odločili, da bodo organizirali osem dogodkov, poimenovanih Bellator Champions Series, na katerih se bodo za naslove prvaka merili nekateri najboljši borci te organizacije. Na prvem je naslov prvaka peresne kategorije uspešno obranil Patricio Pitbull, naslov prvaka poltežke kategorije pa je osvojil Corey Anderson. Danes bi moral v glavni borbi večera naslov prvaka lahke kategorije braniti neporaženi Usman Nurmagomedov, a se je nekaj tednov pred dogodkom poškodoval in bo moral na svojo tretjo obrambo pasu nekoliko počakati. Bo pa zato v glavni borbi večera nastopil njegov rojak Magomed Magomedov, ki bo izzval aktualnega Bellatorjevega prvaka bantamske kategorije Patchyja Mixa.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Borca sta se v kletki srečala že pred letom in pol, ko sta se pomerila v polfinalu Bellatorjevega svetovnega grand prixa. Z davljenjem v drugi rundi se je zmage razveselil ameriški borec, ki je turnir nato tudi osvojil, novembra lani pa nato osvojil še naslov nespornega prvaka Bellatorjeve bantamske kategorije. To je bila za 30-letnega Američana 19. zmaga v profesionalni karieri, v kateri je doživel le en poraz. Dve leti starejši borec iz Dagestana je na drugi strani v svoji karieri dosegel zmago več, a bil ob tem tudi trikrat poražen, nazadnje prav s strani aktualnega prvaka. Po porazu se je Magomedov pobral s hitro zmago z davljenjem v prvi rundi proti nekdanjemu izzivalcu za naslov začasnega prvaka Dannyju Sabatellu.

Patchy Mix FOTO: AP icon-expand

Mix, ki je v nizu kar šestih zaporednih zmag, meni, da je z vsako zmago bližje statusu najboljšega borca bantamske kategorije na svetu: "Imam največ zaključkov največ podreditev in največ podreditev v zgodovini Bellatorjeve bantamske kategorije in lahko bi se v zgodovino zapisal kot najboljši bantamski prvak v zgodovini Bellatorja. Toda iz nekega razloga ne morem doseči spoštovanja, ki ga ima Sean O'Malley, čeprav ima slabši karierni rezultat. Zato mislim, da je to tisto, kar me žene vsak dan, da se zbudim in dokažem, da sem tako dominanten, kot mislim, da sem. Nikoli nisem bil predčasno ustavljen, moj edini poraz je bil zelo tesen, od neporaženosti me loči le ena runda," je pred obračunom v Parizu za MMA Junkie Radio povedal Mix.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Občinstvo na borilnem spektaklu, ki poteka v pariški Accor Areni, bo gotovo najbolj glasno podpiralo domačega borca Cedrica Doumbeja, ki je vse, odkar je prestopil iz kikboksa v mešane borilne veščine, dvignil veliko prahu. Nekdanji prvak organizacije Glory je s svojimi kontroverznimi izjavami, ki jih je podprl s predstavami v kletki, hitro postal ena največjih zvezd evropskega MMA-ja. V svoji zadnji borbi je pred dobrima dvema mesecema na milo rečeno čuden način zabeležil sploh prvi poraz v MMA karieri, zato bo želel v isti dvorani, kjer se mu je ta pripetil, to čimprej popraviti. Francoskemu zvezdniku bo tokrat nasproti stal Američan Jaleel Willis, ki bo že osmič stopil v Bellatorjevo kletko in iskal že peto zmago.

V Bellatorju smo enkrat že imeli slovenskega predstavnika: oktobra 2020 je zmago pod okriljem ameriške organizacije dosegel Uroš Jurišić.

"Francija me čaka. Vsa množica: Francozi in celo Američani komaj čakajo, da ga premagam. Naredil bom, kar znam najbolje, mu odtrgal glavo, zaprl usta in ga poslal nazaj v ZDA," je pred domačo predstavo prepričan Doumbe, ki je še dejal, da ima v letu 2024 načrt doseči tri zmage pod okriljem Bellatorja in se okititi z naslovom prvaka. Willis je sicer v borbo vskočil kot zamenjava za rojaka Dereka Andersona, ki je bil manj kot mesec dni pred borbo udeležen v prometni nesreči, in z veseljem sprejel verbalni spopad z Doumbejem že pred samo borbo: "Kolikokrat dobiš priložnost, da greš lahko nekoga pretepst na njegov na domač teren in si zaradi tega slavljen s strani njegovih rojakov? Prav to bom tudi storil."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Poleg omenjenih dveh borb bodo na glavnem delu borilnega spektakla še tri borbe, pomembna pa bo predvsem tretja, v kateri se bosta pomerila Gregory Babene in Costello van Steenis. Francoz in Nizozemec se bosta namreč pomerila za naziv izzivalca za naslov prvaka, saj bo zmagovalec njune borbe dobil priložnost še letos boriti se za naslov prvaka Bellatorjeve srednje kategorije, tako kot si je to na prvem Bellator Champions Series dogodku že priboril Fabian Edwards, ki bo z zanimanjem spremljal njun obračun. Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO: Bantamska kategorija: Patchy Mix – Magomed Magomedov (borba za naslov prvaka) Velterska kategorija: Cedric Doumbe – Jaleel Willis Srednja kategorija: Gregory Babene – Costello van Steenis Peresna kategorija: Yves Landu – Jonas Bilharinho Lahka kategorija: Archie Colgan – Thibault Gouti