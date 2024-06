Kuramagomedov po petih rundah odvzel pas Jacksonu

Bellatorjeva serija dogodkov s prvaki se je tokrat ustavila v Dublinu, kjer je v glavni borbi večera naslov prvaka branil Jason Jackson, ki je lani s prestola vrgel do tedaj neporaženega Jaroslava Amosova. Tokrat je Jamajčanu nasproti stal še en neporažen borec, in sicer Ramazan Kuramagomedov, ki se je po petih rundah izkazal kot pretrd oreh za Jacksona in tako postal novi Bellatorjev prvak velterske kategorije. Vse zamujene borbe si lahko ogledati na VOYO.