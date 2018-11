Bellew je bil v očeh sodnikov boljši, a Usikova levica je imela drugačne načrte

V Areni Manchester sta se za naslov prvaka po verzijah WBA, WBO, WBC in IBF v kruzerski kategoriji pomerila branilec in nesporni kralj kategorije, Oleksnader Usik in izzivalec, ter ljubljenec britanskega občinstva, Tony Bellew. Usik je v karieri zmagal vseh 15. profesionalnih borb in si je s trdim delom prisvojil primat v kruzerski kategoriji. Tudi Bellew je bil že prvak v omenjeni kategoriji, a je ostal brez pasu, potem ko se je za dve borbi 'preselil' v težko kategorijo. 35-letni Liverpoolčan in velik navijače Evertona je sicer zadnjič v karieri stopil v ring in imel priložnost, da v zadnjih borbi združi vse pasove v kruzerski kategoriji, a tokrat je naletel na pretežkega nasprotnika. Usik se je veselil v osmi rundi, potem ko je nokavtiral Bellewa in uspešno ubranil vse naslove s 16. profesionalno zmago. Tony pa je doživel 3. poraz in se je s statistiko 30. zmag, treh porazov in enega neodločenega izida upokojil po borbi in iskreno čestital Usiku za zmago.

Bellew je po borbi ves čas hvalil ukrajinskega nasprotnika, večkrat prosil občinstvo v Manchestru naj mu ne žvižga, da je to najboljši borec, s katerim se je kadarkoli pomeril in da je zasluženo zmagal. A 35-letni Bellew bi verjetno podal drugačne odgovore, če ne bi bil še rahlo omotičen zaradi silovitega udarca, ki mu ga je v omenjeni osmi rundi zadal Usik in ga položil na tla. Po borbi so namreč razkrili, kako so sodniki ocenili borbo po prvih sedmih rundah. In nekoliko presenetljivo je bil v prednosti Bellew. Ukrajinski sodnik Jurij Kopstevje v uvodnih sedmih rundah obema borcema prištel 67 točk, britanski sodnik Steve Grayje v prednost (67-66) postavil Bellewa. Še bolj v korist domačina pa je prvih sedem rund ocenil mehiški sodnik Alejandro Lopez, ki je ocenil, da Bellew vodi 68-65. Če bi bili sodniki takšnega mnenja po 12-ih rundah, bi se velike zmage za konec kariere po večinski sodniški odločitvi veselil Britanec. A kot rečeno, to na koncu ni štelo prav veliko, saj je Usik v osmi rundi z brutalnim levim krošejem na tla ringa položil izzivalca.