Bellew pred obračunom Tysona in Jonesa: Ko bodo padli prvi udarci, bosta oba šla na polno

"Ni mi mar. Četudi bi bila oba stara 100 let, bi si vseeno ogledal njun obračun, " je za angleški radio talkSPORT povedal Tony Bellew , ki je svojo kariero sklenil pri 30 zmagah, treh porazih in enem dvoboju brez zmagovalca.

Številni se pred obračunom sprašujejo, kako bo v ringu po kar 15 letih odsotnosti izgledal Tyson, ki je svojo zadnjo profesionalno borbo opravil leta 2005. AtalkSPORT v napovedi dvoboja dodaja, da je Tyson na račun veganske diete in izjemno natrpanega urnika treningov v odlični formi in nikakor ne izgleda, kot da bi jih štel že 54. "Najmlajši prvak v zgodovini težke kategorije izgleda naravnost fantastično in je celo nekoliko lažji kot je bil 22. novembra 1986, ko je pri 20 letih za šampionski pas ugnal Trevorja Berbicka," so še zapisali na spletni strani že omenjenega radia.