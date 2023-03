Benavidez in Plant v spopad za začasni naslov prvaka in borbo s Canelom

Ameriški boksar mehiških korenin David Benavidez že dalj časa velja za enega najbolj obetavnih mladih boksarjev, ki bi nekoč lahko ogrozili dominanco Canela Alvareza . Pri 26 letih in 26 profesionalnih zmagah je borec z vzdevkom 'Rdeča zastava' (izvirno El Bandera Roja op. a.) tik pod samim vrhom supersrednje kategorije, saj ima od lanskega maja v lasti tudi začasni naslov prvaka organizacije WBC.

Benavidez vs Plant

30-letni Američan je bil nekoč prvak supersrednje kategorije organizacije IBF, a je šampionski pas izgubil novembra 2021, ko mu je edini poraz v profesionalni karieri zadal prav Alvarez, ki je takrat postal prvi nesporni prvak supersrednje boksarske kategorije v kar štirih organizacijah. Plant je takrat športno prenesel poraz in se vrnil na delo v telovadnico, lanskega oktobra pa se je v ring vrnil v slogu. V deveti rundi je brutalno nokavtiral Anthonyja Dirrella in po mnenju mnogih ljubiteljev boksa poskrbel za nokavt leta. Posnetek borbe in omenjenega nokavta lahko najdete v bogatem arhivu VOYO.