Benavidez ugnal Angula, a ostal brez šampionskega pasu

David Benavidez in Alexis Angulo.

David Benavidez je že pred borbo ostal brez možnosti za osvojitev šampionskega pasu, saj je bil na uradnem tehtanju za dober kilogram pretežek. Obračun proti 13 let starejšemu tekmecu je tako zanj štel zgolj za čast, medtem ko bi lahko na drugi strani Roamer Alexis Angulo kljub temu prišel do naslova prvaka.

Odločila je deseta runda, v kateri je Benavidez z udarci obstreljeval Angula, ta se je le s težavo branil, v ofenzivnem smislu pa ni več uspel ponuditi dostojnega odpora. Kolumbijec je sicer zdržal do konca runde, a so iz njegovega tabora kmalu zatem obračun prekinili.

Za Angula je bil to šele drugi poraz v dolgoletni karieri, prvič je klonil leta 2018 proti Mehičanu Gilbertu Ramirezu. Na drugi strani je 23-letni Američan, ki ima za seboj že sedem let profesionalnega boksa, še naprej neporažen. Prišel je do 23. zmage, od tega jih je kar 20 dosegel predčasno. Benavidezu se sicer ni prvič primerilo, da bi po zmagi ostal brez šampionskega pasu. Ko je februarja 2018 ugnal Romuna Ronalda Gavrila, je kmalu zatem padel na dopinškem testu, saj je bil pozitiven na kokain.