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Borilni športi

Benjamin Ajd pred novim izzivom na FNC Vikings 3

Ljubljana, 24. 09. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
Benjamin Ajd

V soboto bo v Zagrebu na sporedu tretja izvedba turnirja FNC Vikings, na katerem se bodo predstavili številni mladi in perspektivni MMA-borci iz regije. Med njimi bo tudi Slovenec Benjamin Ajd, ki ga čaka obračun s črnogorskim borcem Nikolo Toškovićem. Prenose vseh borb si boste lahko ogledali na VOYO od 16:00 dalje.

FNC Vikings je namenjen predvsem borcem, ki si želijo dokazati na regionalni MMA-sceni in narediti pomemben korak proti profesionalni karieri. Tretja izvedba turnirja bo potekala v zagrebškem American Top Teamu, kjer bodo borci skušali pokazati svoje znanje, zbranost in pripravljenost na vse, kar prinaša MMA.

Benjamin Ajd pred novim obračunom

Posebno pozornost slovenskih ljubiteljev borilnih športov bo pritegnil Benjamin Ajd. Slovenski borec ima pred seboj nov pomemben obračun, saj se bo pomeril z neporaženim Nikolo Toškovićem. Ajd ima profesionalno 1 zmago in 1 poraz, medtem ko Tošković v profesionalnem MMA še ne pozna poraza in ima tri zmage. Črnogorec je vse tri profesionalne dvoboje končal predčasno, zato slovenskega predstavnika čaka zahtevna naloga.

"Veliko mi pomeni, da bom dobil še eno priložnost, ker se bom lahko pokazal. Dal bom vse od sebe, verjamem vase, treniram veliko in sem pripravljen na vse", je dejal Ajd, ki je bil tudi udeleženec resničnostnega šova Fight of Nations. "Nekajkrat sem si pogledal tudi prejšnjo borbo, žal mi je bilo vedno, ko sem pogledal, da sem izgubil takšno priložnost, ampak takšen je šport. Moj namen je bila zmaga, ampak na koncu, tako kot sem bil blizu, sem bil tudi daleč od zmage. V kletki boste videli fokusiranega, desetkrat boljšega, kot sem bil prej, in se zelo veselim", je še dodal Ajd.

Benjamin Ajd
Benjamin Ajd
FOTO: Posnetek zaslona

FNC Vikings kot odskočna deska

Turnir Vikings je namenjen predvsem mladim borcem, ki si želijo prebiti na večjo regionalno sceno. Prav zato imajo takšni obračuni za tekmovalce velik pomen. Poleg rezultata lahko nase opozorijo s kakovostnim in atraktivnim nastopom ter si tako odprejo vrata do novih priložnosti.

Na programu bo več zanimivih obračunov, v ospredju pa bo dvoboj Ákosa Dénesa in Mykole Kazachynskyija. Poleg njiju bosta veliko pozornosti deležna tudi Benjamin Ajd in Nikola Tošković.

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Benjamin Ajd FNC Vikings MMA Nikola Tošković borilni športi

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