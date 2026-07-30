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Borilni športi

Beograd pripravljen na zgodovinski UFC dogodek: 'Srbija si to zasluži'

Beograd, 30. 07. 2026 11.00 pred 2 urama 3 min branja 13

Avtor:
A.M.
Uroš Medić

Po dobrem desetletju bo UFC ponovno gostoval na območju nekdanje Jugoslavije. Potem ko se je leta 2016 dogodek najmočnejše organizacije mešanih borilnih veščin odvil v Zagrebu, bo tokrat prizorišče Beograd. Domači borec Uroš Medić se bo v glavni borbi večera udaril z Danielom Rodriguezom, nastopili pa bosta tudi borca, ki smo ju v preteklosti spremljali na naših tleh.

Tri dni pred sobotnim dogodkom sta se v Beogradu sestala predsednik organizacije UFC Dana White in srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je Američanu obljubil, da bo Srbija naredila vse za to, da se spektakel odvije na najboljši možen način: "Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da vas gostimo kar najbolje. Sprejeti morate vse naše ponudbe, da vam v prihodnjih dneh čim bolj ustrežemo."

Vučić je dejal, da ni pričakoval tako velike priljubljenosti UFC-ja v Srbiji, in dodal, da so bile vstopnice za dogodek kljub izredno visokim cenam razprodane v zgolj 22 minutah. To pa ni nobeno presenečenje, saj je v beograjski Areni na sporedu 14 fantastičnih borb, pa tudi sicer, ko tam gostuje organizacija FNC, vstopnice gredo kot za med.

Dana White in Aleksandar Vučić
Dana White in Aleksandar Vučić
FOTO: Profimedia

Ko je govora o organizacijah FNC in UFC, je treba omeniti, da bo svoj UFC debi v Beogradu dočakal Miloš Janičić, ki se je pred tem vrsto let boril na FNC dogodkih. "Nisem pričakoval, da se bo to zgodilo v Srbiji, prej bi rekel, da bo v kakšni Savdski Arabiji. Težko bi bilo bolje, morda edino, če bi bil v glavni borbi večera. Nasprotnika ne poznam, lahko pa povem, da bom v prvi rundi pritisnil in močno napadel," je povedal črnogorski borec, ki mu bo nasproti stal francoski lahkokategornik Noah Gugnon.

V srbski prestolnici bo nastopilo tudi lepo število domačih borcev, med drugimi Duško Todorović in Aleksandar Rakić, pa tudi Uroš Medić, ki se je v zadnjih petih letih pod okriljem organizacije UFC boril že trinajstkrat. "Moje srce je polno, vesel sem, da sem tukaj. Še vedno nimam pravega občutka, da sem doma, ker imam v soboto obveznosti. Pritisk bo morda celo večji, ker gre za Srbijo, ki si tak dogodek res zasluži," je povedal 33-letnik, ki je v profesionalni karieri pri 13 zmagah in treh porazih.

Uroš Medić
Uroš Medić
FOTO: Profimedia

Njegov nasprotnik v glavni borbi večera bo izkušeni Američan Daniel Rodriguez. "Res je neugoden, ampak ko se vrata kletke zaprejo, to več ni pomembno. Videli bomo, kdo je boljši, hitrejši in močnejši," je svoje misli o nasprotniku strnil Medić, ki je domovino zapustil že v študentskih letih in profesionalno kariero v MMA začel graditi na Aljaski.

Izredno zanimiva bo tudi predzadnja borba, na kateri se bo legendarni Poljak Jan Blachowicz, ki se je pred desetimi leti boril tudi na UFC dogodku v Zagrebu, pomeril proti Novozelandcu Navaju Stirlingu, ki je po desetih profesionalnih borbah še vedno stoodstoten. Še dva od domačinov, ki bosta nastopila, sta Borislav Nikolić in Marina Spasić, ki sta se na dogodkih slovenske organizacije WFC borila tudi v Ljubljani.

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KOMENTARJI13

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armenius
30. 07. 2026 13.40
ja super, saj edino tepež obvladajo-sicer so sama zguba
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0 0
chronic
30. 07. 2026 13.42
Moral vas je nekdo osvoboditi izpod Germanov. ;)
Odgovori
-1
0 1
Carpe diem
30. 07. 2026 13.05
Zanimivo je kaj vse "podpira" država Srbija...nasilje, kriminal, ne-spoštovanje zakon,...
Odgovori
+2
2 0
chronic
30. 07. 2026 13.40
kaj si z drevesa padel naravnost na glavo?
Odgovori
0 0
asdfghjklč
30. 07. 2026 12.54
Koga k briga kaj se dogaja v tej zavoženi srbiji? Največja žalost je, da so skoraj naši sosdje ... najboljše bi bilo, da bi bili nekje ob meji z rusijo ali pa iranom.
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+1
2 1
chronic
30. 07. 2026 13.41
Foušija, ker v Sloveniji še ni bilo UFC-ja (in ga verjetno še lep čas ne bo, če sploh kdaj)?
Odgovori
0 0
Teleport
30. 07. 2026 13.55
Teh primitivcev ne rabimo
Odgovori
0 0
Dražen Marjanović
30. 07. 2026 12.46
Trofazni vecni luzerji
Odgovori
+4
4 0
chronic
30. 07. 2026 13.41
V redu je fašist, umiri se :)
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0 0
chronic
30. 07. 2026 13.42
V redu je fašist, umiri se. Saj se bo našel še kakšen avstrijski slikar, ki ga boste lahko dočakali s cvetjem. <3
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0 0
SpamEx
30. 07. 2026 12.35
Tudi Medić je neugoden
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0 0
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