Beograd pripravljen na zgodovinski UFC dogodek: 'Srbija si to zasluži'

Tri dni pred sobotnim dogodkom sta se v Beogradu sestala predsednik organizacije UFC Dana White in srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je Američanu obljubil, da bo Srbija naredila vse za to, da se spektakel odvije na najboljši možen način: "Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da vas gostimo kar najbolje. Sprejeti morate vse naše ponudbe, da vam v prihodnjih dneh čim bolj ustrežemo." Vučić je dejal, da ni pričakoval tako velike priljubljenosti UFC-ja v Srbiji, in dodal, da so bile vstopnice za dogodek kljub izredno visokim cenam razprodane v zgolj 22 minutah. To pa ni nobeno presenečenje, saj je v beograjski Areni na sporedu 14 fantastičnih borb, pa tudi sicer, ko tam gostuje organizacija FNC, vstopnice gredo kot za med.

Dana White in Aleksandar Vučić FOTO: Profimedia

Ko je govora o organizacijah FNC in UFC, je treba omeniti, da bo svoj UFC debi v Beogradu dočakal Miloš Janičić, ki se je pred tem vrsto let boril na FNC dogodkih. "Nisem pričakoval, da se bo to zgodilo v Srbiji, prej bi rekel, da bo v kakšni Savdski Arabiji. Težko bi bilo bolje, morda edino, če bi bil v glavni borbi večera. Nasprotnika ne poznam, lahko pa povem, da bom v prvi rundi pritisnil in močno napadel," je povedal črnogorski borec, ki mu bo nasproti stal francoski lahkokategornik Noah Gugnon. V srbski prestolnici bo nastopilo tudi lepo število domačih borcev, med drugimi Duško Todorović in Aleksandar Rakić, pa tudi Uroš Medić, ki se je v zadnjih petih letih pod okriljem organizacije UFC boril že trinajstkrat. "Moje srce je polno, vesel sem, da sem tukaj. Še vedno nimam pravega občutka, da sem doma, ker imam v soboto obveznosti. Pritisk bo morda celo večji, ker gre za Srbijo, ki si tak dogodek res zasluži," je povedal 33-letnik, ki je v profesionalni karieri pri 13 zmagah in treh porazih.

Uroš Medić FOTO: Profimedia

Njegov nasprotnik v glavni borbi večera bo izkušeni Američan Daniel Rodriguez. "Res je neugoden, ampak ko se vrata kletke zaprejo, to več ni pomembno. Videli bomo, kdo je boljši, hitrejši in močnejši," je svoje misli o nasprotniku strnil Medić, ki je domovino zapustil že v študentskih letih in profesionalno kariero v MMA začel graditi na Aljaski. Izredno zanimiva bo tudi predzadnja borba, na kateri se bo legendarni Poljak Jan Blachowicz, ki se je pred desetimi leti boril tudi na UFC dogodku v Zagrebu, pomeril proti Novozelandcu Navaju Stirlingu, ki je po desetih profesionalnih borbah še vedno stoodstoten. Še dva od domačinov, ki bosta nastopila, sta Borislav Nikolić in Marina Spasić, ki sta se na dogodkih slovenske organizacije WFC borila tudi v Ljubljani.