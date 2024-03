Berus: Komaj čakam, da pokažem, česa sem sposoben

OGLAS

Jan Berus je mlad slovenski borec v mešanih borilnih veščinah, ki si v Sloveniji in njeni okolici hitro ustvarja ime. 21-letnik je po bogati amaterski karieri, v kateri je oddelal (vsaj) 15 borb (tudi sam se točnega števila ne spomni op. a.), lani debitiral med profesionalci in hitro opozoril nase. Najprej je konec oktobra na borilnem dogodku slovenske organizacije VFN poskrbel za eno najbolj odmevnih borb, ko je z odliko opravil profesionalni debi in vzkipljivega Italijana Alessandra Rossija zaključil že v prvi rundi. Manj kot mesec dni pozneje je v Trebnjem pred domačo publiko prav tako v prvi rundi ugnal še Žana Marolta. Berusa to soboto v Stožicah v komaj tretji profesionalni borbi čaka vse prej kot lahko delo, saj se bo pomeril z izkušenim Srbom Jovanom Kandićem, ki ima pod pasom že deset profesionalnih borb.

Nejc Hodnik, Jan Berus in Alen Štritof po Janovi prvi profesionalni zmagi FOTO: Jure Gasparič icon-expand

"Redko je, da nekdo pri enaindvajsetih letih že nastopa na takšnih dogodkih, še posebej v Sloveniji. Jaz se veselim tega trenutka, tega dogodka, Stožice bodo polne, tako da komaj čakam, da pokažem, česa sem sposoben in tudi, da publiki pokažem dober zaključek borbe," je pred spektaklom v Stožicah prepričan Berus. Mladi borec bo tako v manj kot pol leta opravil že tretjo profesionalno MMA borbo, pri čemer se opira na bogate amaterske izkušnje in borbe, ki jih je odelal v tajskem boksu in brazilskem jiu jitsuju: "Amaterskih izkušenj sem imel ogromno, tudi v drugih disciplinah, pred preskokom v profesionalne vode mi je manjkalo pravo trenerstvo in sedaj ko to imam se mi zdi, da se mi kariera pravilno usmerja. Tako da preskok ni bil težak, ker je moja naloga samo poslušati trenerje in to je to."

Jan Berus FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Berusa bi lahko zato označili za enega prvih borcev 'nove šole' MMA-ja saj se že od samega začetka kariere posveča vsem elementom mešanih borilnih veščin. A v tem pogledu v Sloveniji še zdaleč ni edini, saj je po koronskem obdobju MMA v Sloveniji v vzponu. Po vsej Sloveniji se odpirajo klubi, vedno več mladih fantov in deklet se odloča za ta šport in posledično je organiziranih tudi vse več dogodkov, na katerih lahko nabirajo še kako potrebne izkušnje in se hkrati predstavijo slovenskim ljubiteljem tega športa. Poleg Jana bosta tako kot predstavnike mlajše generacije slovenskih borcev na FNC 15 nastopila tudi Mariborčana Anže Vujčič in Dino Suljkanović. Na dogodku pa ne bo manjkalo tudi dobro poznanih slovenskih imen tega športa kot so Miran Fabjan, Bojan Kosednar – Želva, Uroš Jurišić in Marko Vardjan.

icon-expand

"Definitivno je drugače kot v naših časih, mi smo se vozili na Slovaško, v Italijo, Srbijo na primer, da smo lahko dobili borbe. Običajno smo se borili proti domačinom, tako da je bilo še toliko težje zmagati, a to so bile dobre izkušnje, ki so mi veliko dale. Definitivno je v zadnjem času domača scena zrasla, ker je velika zasluga Nejca Preložnika in njegove organizacije Valhalla Fight Night, ki res dela za ta šport . Tako da sem res vesel, veliko več fantov si želi trenirati in z veseljem si grem ogledati njihove borbe in jih podpreti," pa je svoj pogled na vzpon MMA-ja v Sloveniji zaupal Berusov trener Alen Štritof, tudi sam nekdanji borec, ki v Trebnjem v okviru telovadnice Top Gym vodi svoj klub Fearless Fighters Gym.

Popkast z Janom Berusom in Alenom Štritofom FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Berus je sicer s pripravami na FNC 15 že zaključil, v zadnjem tednu ga čaka le še najmanj prijetno opravilo: zbijanje kilogramov, ki se ga toliko bolj veseli Štritof. "Jaz poskusim v zadnjem tednu pred Janovo borbo pojesti vse, česar Jan ne sme," je v šali povedal trener in nam nato zaupal, kako poteka zadnji teden pred tako pomembno borbo. V soboto, ko bosta tako tekočino, kot tudi moč v telesu povrnjeni, pa se po Janovih besedah začne "ta lušten del". "V soboto zjutraj bom mogoče še živčen, čim pa pridem v dvorano, pa postanem boljše volje, tako da takrat bom vesel in komaj čakal na borbo," je o občutke ki jih ima na dan borbe še strnil Berus. Več o samih pripravah na borbo kariere, treningu z UFC- jevim borcem, načrtih, ciljih in še marsičem, pa v novem delu Popkasta. Vabljeni k ogledu!

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja







Popkast z Janom Berusom in Alenom Štritofom icon-picture-layer-2 1 / 5

Seznam borb dogodka FNC 15, ki si ga boste lahko v živo ogledali na VOYO: Težka kategorija: Miran Fabjan – Mario Žgela Peresna kategorija: Jordan Barton – Itay Tratner (borba za naslov prvaka) Velterska kategorija: Bojan Kosednar – Aleksandar Janković Boks z golimi pesti: Uroš Jurišić – Joelson Nascimento Dogovorjena teža (80 kilogramov): Ivica Trušček – Marko Vardjan Težka kategorija: Milenko Stamatović – Josip Matković Velterska kategorija: Jan Berus – Jovan Kandić Lahka kategorija: Dino Suljkanović – Demahmet Sinani Poltežka kategorija: Andres Ramos – Vladimir Hajek Velterska kategorija: Anže Vujčič – Ibraim Mandev