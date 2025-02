Berus: Škoda, ker občinstvo ni videlo kaj več od borbe

Za slovenskimi predstavniki na sobotnem borilnem spektaklu VFN 11, ki se je odvijal v legendarni dvorani Tivoli, je (zelo) uspešen večer. Največjo pozornost sta poželi glavna borba za naslov prvaka v velterski kategoriji in kot sploh prvič videno v okviru organizacije VFN turnir osmerice borcev za naslov prvaka v lahki kategoriji. Zmage sta se (raz)veselila Jan Berus in Luka Perkovič. Zamujene borbe si lahko kadarkoli ogledate na VOYO.

Jan Berus je precej lažje od pričakovanj - s tehničnim nokavtom že v uvodni od skupno treh rund - opravil s tokratnim tekmecem Nikolo Jankovićem iz Hrvaške in prvič ubranil naslov prvaka v velterski kategoriji.

"Iskreno povedano sem pričakoval težjo borbo. Moj tokratni tekmec je imel do dvoboja z mano le en poraz v poklicni karieri. Škoda, ker publika ni videla več, ampak zame osebno je še kako dobrodošlo, da sem borbo končal predčasno in brez poškodb ter da lahko tako že načrtujem stvari za naprej," so bile uvodne misli nadarjenega Berusa po slavju na borilnem spektaklu VFN 11 v legendarnem Tivoliju.

Berus je zdaj že pri šestih zmagah v poklicni karieri MMA borca. Začetek kot iz sanj, bi lahko dejali ... "Boljšega začetka poklicne kariere v MMA-ju si ne bi mogel želeti. Ob šestih zmagah sem še brez poraza, če pa bo ta enkrat prišel, bo to velika lekcija zame, kaj še moram izboljšati v svoji borbi. Da pa do tega trenutka ne bi prišlo, skušam na vsakem treningu sproti odpravljati morebitne napake oziroma pomanjkljivosti," trezno razmišlja Berus, ki je po zmagi v Tivoliju naznanil pomembno novico za njegovo prihodnost. "To je bila moja zadnja borba pod okriljem organizacije VFN. Zdaj lahko uradno sporočim, da sem podpisal pogodbo z drugo organizacijo (Brave), tako da me bodo moji navijači zopet videli na delu čez štiri mesece v Sloveniji. Do tedaj pa se bom skušal čim bolje spočiti, zaužiti malce življenja z dekletom in nato v nove zmage," je še pristavil zadovoljni Jan Berus.

Perkovič vedel, da ima v sebi značaj zmagovalca Luka Perkovič je prav tako borec prihodnosti. Podobno kot pri Berusu je tudi Perkovič zlahka opravil s svojimi tekmeci v okviru turnirja osmerice in na koncu več kot zasluženo visoko v zrak dvignil šampionski pas za končno zmago v lahki kategoriji. Obenem pa je Perkovič prejel še denarno nagrado v vrednosti 10.000 evrov. "Vedel sem, da imam v sebi ta zmagovalni značaj, toda nisem si mislil, da bo priložnost za osvojitev šampionskega pasu - sploh na poklicni ravni - prišla tako hitro. Ko pa se ti ponudi takšna priložnost, jo moraš zgrabiti z obema rokama," je zelo samozavestno dejal Luka Perkovič in nadaljeval:

Luka Perkovič se je (raz)veselil zmage na turnirju osmerice in se okitil z naslovom prvaka v lahki kategoriji. Obenem pa je postal premožnejši za 10.000 evrov denarne nagrade. FOTO: Luka Kotnik icon-expand