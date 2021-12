Bežigrad znova postal prvak prve slovenske judo lige, Šiški naslov v drugi ligi

"Z nastopom smo zelo zadovoljni, saj smo nastopili s prenovljeno in mlado ekipo kadetov in mladincev, izkušenejši med njimi je le kapetan ekipe Matej Vidmar. Na naslov ekipnih državnih prvakov smo zelo ponosni," je za spletno stran slovenske zveze povedal Miran Bilič , trener in vodja ekipe.

V boju za drugo mesto so tri ekipe, Branik Maribor, Impol in Z'dežele Sankaku dosegle po tri zmage. Zato so odločili medsebojni dvoboji. Ker pa so bili tudi ti med seboj izenačeni, je o drugem mestu odločalo število posamezno dobljenih dvobojev.

Impol in Branik sta dosegla 18 posamičnih zmag, Z'dežele Sankaku pa 17, zato so Celjani osvojila četrto mesto. Ker sta bili ekipi Impola in Branika še vedno izenačeni, so štele tehnične točke dvobojev, kjer je devet točk več osvojila ekipa Branika, ki je tako osvojila naslov državnih podprvakov, ekipa Impola iz Slovenske Bistrice pa se je morala zadovoljiti s tretjim mestom.

Končna lestvica 1. slovenske judo lige:

1. Judo klub Bežigrad

2. Judo klub Branik Maribor

3. Judo klub Impol

4. Judo klub Z dežele Sankaku

5. Judo klub Acron Slovenj Gradec

6. Judo klub TVD Partizan Ljutomer

25 let inkluzivnega juda v Sloveniji

Tekmovanje prve slovenske judo lige je letos potekalo v okviru 4. Festivala juda za vse Jože Škraba, kjer so obeležili četrt stoletja inkluzivnega juda v Sloveniji. V okviru festivala je poleg prve slovenske judo lige potekalo državno prvenstvo v inkluzivnem judu ter državno prvenstvo za veterane. Zbrane v Murski Soboti sta obiskala in nagovorila tudi novoizvoljeni predsednik Judo zveze Slovenije Lovrencij Galuf ter predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.