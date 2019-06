Bieber izziva Cruisa: Tom, če odkloniš borbo ...

"Ob tej priložnosti bi želel izzvati Toma Cruisa na MMA borbo v oktagonu. Tom, če odkloniš to borbo, bo to jasen znak, da te je strah, in resnično ne vem, kako boš lahko živel s tem bremenom. Kdo je pripravljen organizirati to borbo," je na svojem Twitterju zapisal nepredvidljivi glasbeni zvezdnikJustin Bieber, ki je v omenjeni objavi označil tudi predsednika UFC organizacije Dano Whita.



Mediji, ki zvesto sledijo zasebnemu življenju javno izpostavljenih oseb, niso izgubljali časa in so karseda najhitreje delili Bieberjevo objavo na svojih medmrežnih platformah. Petindvajsetletni Kanadčan je sicer že nekajkrat v preteklosti javno izpostavil svojo ljubezen do borilnih športov, svoj čas pa je bil celo 'spremljevalec' boksarskega šampiona Floyda Mayweatherja mlajšega, ki je glasbenika v prostem času tudi treniral. Na Bieberjevo vprašanje, ali je kdo pripravljen organizirati njegovo borbo s filmskim superzvezdnikom, se je oglasil nihče drug kot nekdanji svetovni prvak Conor McGregor, ki je pod glasbenikovo objavo zapisal: "V kolikor je Toma Cruisa dovolj v hlačah in bo privolil v borbo z Justinom Bieberjem, je McGregor Sports and Entertainment pripravljen organizirati ta spektakel. Ali se je Cruise sposoben boriti v oktagonu podobno uspešno kot v svojih filmih? Ostanite z nami in boste izvedeli."