Bieber: Bila je neumnost, Tom Cruise bi me uničil

Le dva dneva po omenjeni objavi so novinarji ameriškega spletnega portala TMZ.com prestregli Bieberja v trenutku, ko je zapuščal službene prostore svojega dekleta Hailey Baldwin v Los Angelesu. "To je bila velika neumnost z moje strani. Vse skupaj je bilo zamišljeno kot navadna šala, saj bi me v resnici Tom Cruise uničil v oktagonu," je bil odgovor na uvodno novinarsko vprašanje o resnosti izziva, ki ga je Bieber predlagal 56-letnemu filmskemu igralcu. "Sprašujete me, zakaj sem 'izzval' ravno Cruisa? Pred tem sem bral njegov intervju in porodila se mi je ideja, da bi ga prek Twitterja izzval na omenjeni obračun. Vem, da se sliši bizarno, a tega ne morem vzeti več nazaj. Tudi če bi hipotetično prišlo do tega dvoboja, bi moral precej izboljšati svojo fizično pripravljenost, ki je v tem trenutku na zelo nizki ravni. Ampak še dobro, da gre za šalo, saj vemo, da s Cruisom ni pametno češenj zobati," je na to temo še pristavil kontroverzni glasbenik.