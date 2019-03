'Big Baby': V borilni šport ga je zapeljalo dekle z bujnim oprsjem

Njegova mama je, ko je Jarrel dopolnil dve leti odpotovala v Belize, čez štiri leta pa se je vrnila nazaj domov. Kot otrok je bil borec tih, primanjkovalo mu je samokontrole. Če je kdorkoli rekel kaj, kar mu ni bilo po godu, se je odzval z udarci. "Pri 13 letih sem pretiraval. Nekega dečka sem hudo pretepel. Potem je prišla njegova ekipa, pa sem še njih. V šoli. Mama je vedela, da me bodo vrgli ven, pa me je poslala k teti v Kanado," je novinarjem zaupal Američan, ki se je pri severnih sosedih počutil dosti bolje, zato se je njegovo obnašanje po tistem nekoliko le spremenilo.

"Bratov in sester imam toliko, da niti še sam ne vem koliko. Mama je pred menoj že imela sva otroka, starejši brat Greg je sicer zaslužen za velik del moje vzgoje. On ima danes pet otrok, ki so mi kot bratje. Moj biološki oče je izhlapel v zrak. Moja teta pravi, da ima dvajset otrok. Druga teta, katera je malo ’udarjena’, trdi, da jih ima petnajst. Če me torej vprašate, koliko bratov in sester imam je moj odgovor: Petindvajset, kakšnega več ali manj, v vsakem primeru veliko," je o svoji družini povedal ’Big Baby’, ki prihaja iz Brooklyna.

"V Brooklynu namesto ’Dober dan’ zaslišiš ’Poljubi me na rit’. Ko sem se po dveh letih povsem miren vrnil iz Kanade, so mi že tretji dan ukradli kolo. Pa sem se odločil,a da moja kanadska plat v Ameriki ne bo mogla preživeti. Vrnil sem se na stara pota in že naslednji dan ukradel kolo. Vozil sem se naokrog. Šel sem tudi mimo dvorane, v kateri so trenirali kickboks. Iskreno, nisem vstopil zaradi kickboksa ampak zaradi dekleta z bujnim oprsjem. Tako sem dobil idejo, da se naučil boriti," je dejal Miller. V 23 borbah je le dvakrat moral priznati poraz, obakrat proti slovitemu Mirku Filipoviću – Cro Copu. Potem se je kmalu preusmeril v boks, a vendar je v življenju moral početi še vse kaj drugega.

Furyja postavil na laž

Delal je v Dunking Donutsu in se basal s krofi ter tako močno pridobil na teži. Prodajal je avtomobile, bil pa je tudi voznik nekega farmacevtskega podjetja. Ves čas si je želel le borbe v ringu. Nekajkrat se je tako ponudil kot sparing partnerTysonu Furyju, ki se je novinarjem rad hvalil, da ga je kar sedemkrat poslal na tla. "Nihče me nikoli ni zrušil. V kickboksu sem enkrat dobil udarec v trebuh in se sesedel na tla, v boksu pa... Nikoli! Fury enostavno laže," je za konec še zatrdi ameriški boksar.