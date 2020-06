Bisping svari: Nunes je velika favoritinja, a Spencerjeve ne bi odpisal vnaprej

Brazilska šampionka Amanda Nunes je prepričana, da bo po nedeljskem obračunu s Felicio Spencer v Las Vegasu nadaljevala svoj zmagoviti niz. "Vsako tekmico spoštujem, a se je niti najmanj ne bojim. Še vedno sem najboljša borka na svetu in to bom dokazala tudi v nedeljo (z neposrednim prenosom na VOYO od 4. ure zjutraj naprej)," samozavestno pravi Nunesova, ki bo tako branila svoj šampionski pas v peresno-lahki kategoriji, njena nasprotnica, Kanadčanka Felicia Spencer , pa je prav tako že pred dnevi izjavila, da želi spisati novo zgodovino ženskega UFC-ja. "Lahko govori kar hoče, toda zmagala bom jaz. Spoštujem njen trud, voljo, željo, da se nekega dne povzpne na sam vrh, a tokrat pač ne bo šlo," nasprotnici sporoča aktualna svetovna prvakinja, ki je v preteklosti vzela mero nekdanjima šampionkama Rondi Rousey in Cris Cyborg .

"Kako jo bom premagala? S preizkušenim 'receptom', od uvodnega gonga bom zavzela napadalno držo, želim končati borbo čimprej, ali mi bo to dejansko uspelo, pa bo treba še malce počakati. Verjamem v svoje zmožnosti in prepričana sem, da bom nadaljevala zmagoviti niz. Komaj čakam, da se borba začne," še dodaja Amanda 'Leoa' Nunes. Na besede šampionke se je navezal tudi UFC-jev analitik in komentator, nekoč tudi sam odličen borec mešanih borilnih veščin, Michael Bisping.



"Drži, da je Nunes velika favoritinja, toda Spencerjeve ne bi vnaprej odpisal. Tudi Felicia ima svoje skrite adute, ki jih, če bo taktično dovolj zrela, lahko uporabi in tako preseneti tekmico. Bo pa to izjemno zahtevna borba za Kanadčanko, ki bo morala prekositi samo sebe, če bo želela prirediti veliko presenečenje," ocenjuje Bisping.