Bisping: Prihod Furyja bi bil 'zadetek v polno' za MMA

"Če bi se uresničila napoved, da bi Tyson Fury tudi dejansko postal član MMA-ja, bi to bila izjemna stvar za organizacijo. Verjamem, da bi mu vodilni možje sistematično izbirali nasprotnike, saj bi ga s tem lažje uvedli v borbe drugačnega tipa," je uvodoma v svojem podcastu "Believe You Me" dejal nekdanji MMA prvak Michael Bisping, ki je v nadaljevanju izpostavil, da lik svetovnega boksarskega prvaka idealno sovpada z usmeritvijo MMA organizacije. "Govorijo, da je prišel čas velike zabave, šovbiznisa, kar bi s Furyjem le še povečali. Ob tem, da gre za odličnega borca, je Tyson znan po svojem dolgem jeziku oziroma tako imenovanem 'trash-talku'. Je zelo zabaven in smešen tip, ki lahko najprej nokavtira nasprotnika in že čez nekaj trenutkov veselo zapoje na mikrofon."