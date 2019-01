Bitka lepotic: Obe z bolečima zgodbama, obe z istim ciljem

"Imela sem dovolj razlogov, da bi odpovedala borbo in danes ne bi bila tukaj. A prav zaradi tega, kar se je zgodilo, sem čutila nujo, da nastopim. Čutim, da to ni izziv le zame – mešane borilne veščine so na splošno eden izmed najtežjih športov na svetu – ampak tudi psihično za vse okrog mene. Vse, kar se je zgodilo, me je izoblikovalo. Zdaj zares ugotavljam, kakšna oseba sem. Upam, da bom lahko skozi svojo zgodbo dala motivacijo in navdih ostalim," je za MMAjunkie.com povedala borka iz Havajev.

Zelo dobro se spominja, kako jo je napadel Arnold Berdon: "Še zdaj se spominjam, kako sem ležala v postelji v bolnišnici in razmišljala, da se moram boriti, da je to moja borba. Vedela sem, da je to nekaj, kar moram storiti. Vedela sem, da se moram boriti. Želim si zmage. Moram zmagati. Mislim, da je to v tem trenutku edina možnost. Resnično mislim, da sem s tem, da sem tukaj, že zmagovalka." Ostovicheva je sicer v svoji profesionalni karieri vknjižila štiri zmage in štiri poraze, pod okriljem UFC pa ima doslej zmago in poraz.