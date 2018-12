'Bitka na vagi' Furyju: Britanec ima kar 20 kilogramov več od Wilderja

Deontay Wilderin Tyson Furysta še pred vstopom v ring, za ljubitelje boksa širom sveta pripravila pravi šov. Najprej sta ozračje dodobra segrela na novinarski konferenci, kjer bi skoraj prišlo do fizičnega obračunavanja, če ne bi v zadnjem trenutku vskočili člani obeh taborov in ohladili oba razgreta akterja. Napetost pred dvobojem pa se je stopnjevala tudi na uradnem tehtanju pred borbo. Nepremagani prvak organizacije WBC Wilder je na tehtanje prišel v posebni maski, s katero je želel prestrašiti nasprotnika. Kdo ve, če mu je to uspelo, zagotovo pa mu Furyja ni uspelo prestrašiti s težo, ki jo je po končanem tehtanju prikazala tehtnica. Wilder je namreč na predvečer borbe tehtal za težko kategorijo skromnih 96 kilogramov. Manj je tehtal zgolj še leta 2008, ko je proti Ethanu Coxudebitiral kot profesionalni boksar. Takrat je na predvečer borbe tehtnica pokazala dobrih 93 kilogramov. Ameriški strokovnjaki za boks so kar nekoliko presenečeni nad nizko 'kilažo' ameriškega boksarja in so si enotni, da je to občutno premalo kilogramov za borca v težki kategoriji, sploh pa za borca, ki bo v ringu pesti prekrižal s Tysonom Furjyem, ki je prav tako še ne poražen v svoji profesionalni karieri. Anglež je sicer na uradnem tehtanju tehtal nekaj več kot 116 kilogramov, kar je znotraj povprečja, ki ga ohranja, odkar boksa v težki kategoriji.