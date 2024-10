Bitka orjakov: Francis Ngannou se po boksarski epizodi vrača v kletko

OGLAS

Eden najstrašnejših borcev na svetu se vrača v mešane borilne veščine. Francis Ngannou se po dveh letih in pol vrača v kletko, a ne v UFC-jevo, kjer je nazadnje branil naslov prvaka težke kategorije, temveč v PFL-ovo, kjer ga bo pričakal tamkajšnji prvak Renan Ferreira. Obračun Kamerunca in Brazilca je bil poimenovan bitka orjakov, saj fanta v višino merita 193 centimetrov oziroma 203 centimetre in tehtata po 120 kilogramov.

Ngannou se v kletko vrača po dveh letih in pol, saj se je nazadnje po pravilih mešanih borilnih veščin borila januarja 2022, ko je uspešno obranil naslov prvaka UFC-jeve težke kategorije, potem pa se razšel z največjo MMA organizacijo na svetu in se podal v boksarske vode. 38-letnik iz Kameruna se je v ringu pomeril z dvema izjemnima boksarjema Tysonom Furyjem ter Anthonyjem Joshuo in kljub porazoma pustil dober vtis. Sedaj pa je napočil čas, da se Ngannou vrne v kletko, kjer je požel največ slave, a se ne bo boril v PFL-ovi redni sezoni, temveč v novoustanovljeni t. i. Super Fight diviziji.

'Orjaka', ki bosta naslovila PFL-ov sobotni borilni spektakel, sta skupno gledano v le petih borbah izmed 39ih dočakala sodniško odločitev.

V PFL-ovi kletki ga bo pozdravil štiri leta mlajši Ferreira, ki se pod okriljem ameriške organizacije bori že dobra tri leta. Visokorasli Brazilec je potreboval nekaj časa, da se je našel pri PFL-u, ki za razliko od drugih MMA organizacije, poteka v nekoliko drugačnem in sicer ligaškem formatu. Ferreira je po neuspešnih sezonah 2021 in 2022 v sezoni 2023 opravil s konkurenco in tako postal zmagovalec PFL-ovega turnirja v težki kategoriji ter hkrati tudi prvak. Borec poznan pod vzdevkom 'Problema' se je po zmagi na turnirju v t.i. super borbi pomeril z Bellatorjevim prvakom Ryanom Baderjem in ga brez težav premagal že v prvi rundi. Sedaj pa ga čaka najtežje delo v karieri, saj se bo zoperstavil izjemnemu Ngannouju, ki ne bo želel izgubiti še tretjič zapored.

To pa ne bo edina t.i. super borba na sobotnem borilnem spektaklu. V predzadnji borbi večera se bosta v bitki prvakinj pomerili nekdanja UFC-jeva in aktualna Bellatorjeva prvakinja Cris Cyborg ter PFL-ova prvakinja Larissa Pacheco. Cyborg, ki velja za en najboljših bork vseh časov poraza ne pozna že od decembra 2018, ko je izgubila proti Amandi Nunes, in bo v Rijadu lovila že 28. zmago v profesionalni karieri. Njena rojakinja na drugi strani bo lovila 24. in hkrati najbolj odmevno, saj se lahko zaenkrat zares pohvali le z zmago proti vzhajajoči zvezdi MMA-ja Kayli Harrison.

Na glavnem delu dogodka bo potekala tudi borba za naslov prvaka Bellatorjeve srednje kategorije. Nekoč drugo najmočnejšo MMA organizacijo na svetu Bellator je namreč lani kupila organizacija PFL, ki se je odločila ohraniti blagovno znamko Bellator in omogočiti, da se Bellatorjevi borci merijo tudi v PFL-u. Začetek skupne prihodnosti je konec februarja zaznamoval borilni spektakel PFL vs. Bellator Champs, na katerem so se pomerili prvaki obeh organizacij, precej uspešnejši pa so bili Bellatorjevi borci. Na tem dogodku se je boril tudi Bellatorjev prvak srednje kategorije Johnny Eblen, ki je po deljeni sodniški odločitvi premagal slovenskim ljubiteljem MMA-ja dobro poznanega Impo Kasanganaya. Tokrat pa bo šampionski pas še drugič branil proti Fabianu Edwardsu - mlajšemu bratu nekdanjega UFC-jevega prvaka Leona Edwardsa.

Za uvod v glavni del borilnega spektakla pa bosta poskrbela nekdanji Bellatorjev prvak peresne kategorije AJ McKee Jr. in obetavni irski borec Paul Hughes, ter nekdanji borec organizacije BRAVE CF Husein Kadimagomaev in izkušeni Nemec Zafar Mohsen. Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Težka kategorija: Francis Ngannou – Renan Ferreira Ženska peresna kategorija: Cris Cyborg – Larissa Pacheco Srednja kategorija: Johnny Eblen – Fabian Edwards (borba za naslov Bellatorjevega prvaka) Peresna kategorija: Husein Kadimagomaev – Zafar Mohsen Lahka kategorija: AJ McKee Jr. – Paul Hughes