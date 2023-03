BKFC 37: Gole pesti v Londonu že pojejo

V borbi večera sta se soočila Connor Tierney in Jake Lindsey. Sprva je bil bolj nevaren Tierney, a prvi knockdown je zadal njegov nasprotnik Lindsey. V tretji rundi je sledil nov knockdown, tokrat je Lindsey pristal na tleh.

Novinca v BKFC-ju Chaz Wasserman in Cedric Severac sta poskrbela za izjemno krvavo in zenačeno borbo v kruzerski kategoriji. Čeprav je Severac že v prvi rundi padel dvakrat in je delovalo kot, da bo borba hitro odločena se Francoz ni vdal in šele sodniška odločitev je Wassermanu namenila prvo zmago v BKFC.

Sledila je borba med Britancema Darrenom Hendryjem in Coreyjem Harrisonom je potekala v isti kategoriji, to pa je bila tudi edina podobnost s tisto med Wassermanom in Severacom. Obraza obeh borcev ob koncu nista bila pretirano okrvavljena, v drugi rundi pa je zmagal Hendry.

Borba med Masonom Shawom in Leejem Brownom je bila bolj umirjena od preostalih. Borca sta bila zelo previdna in posledično je bila najbolj zanimiva razglasitev ob koncu petih rund. Napovedovalec je namreč napačno razglasil zmago Browna, saj je bilo jasno, da je zmagovalec lahko le Shaw, kar so organizatorji hitro popravili zmage se je veselil Mason Shaw.

Sedma borba večera med Terryjem Brazierjem in Davidom Roundom je energijo v dvorani znova dvignila. Predvsem Round je s svojim izjemno neposrednim pristopom poskrbel za precejšnjo raven kaosa v "štirikotnem krogu". Po tem, ko je Round celotno borbo provociran nasprotnika, ki je deloval bolj suvereno in umirjeno, je Valižan nasprotnika v tretji rundi presenetil z direktnim udarcem, ki je Brazierja nokavtiral in borbo zaključil.

Borba velterske kategorije med Ricom Fracom in Darrenom Godfreyjem je že od začetka bil izjemno enostranski in že na začetku druge runde je Godfrey po številnih močnih in natančnih udarcih svojega nasprotnika obupal in borbo predal.

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:

Velterska kategorija: Connor Tierney – Jake Lindsey

Velterska kategorija: Rico Franco – Darren Godfrey

Nokavt v drugi rundi

Poltežka kategorija: Terry Brazier – David Round

Nokavt v tretji rundi

Kruzerska kategorija: Mason Shaw – Lee Browne

Sodniška odločitev

Kruzerska kategorija: Darren Hendry – Corey Harrison

Nokavt v drugi rundi

Kruzerska kategorija: Chaz Wasserman – Cedric Severac

Sodniška odločitev

Težka kategorija: Jack Draper – Robbie Kennedy

Nokavt v drugi rundi

Velterska kategorija: Gary Fox – Nathan Hind

Sodniška odločitev