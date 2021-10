Blachowicz bo branil pas proti izkušenemu Brazilcu Teixeiri

38-letni Jan Blachowicz se konec tedna vrača v oktagon, kjer je osvojil UFC-jev šampionski pas poltežke kategorije, ki ga je zaradi neaktivnosti opustil kontroverzni Jon Jones. Poljaku je to uspelo septembra lani, ko je že v svoji peti 'predstavi večera', odkar nastopa v v ameriški organizaciji UFC, v drugi rundi s tehničnim nokavtom premagal Dominicka Reyesa. Nekdanji prvak KSW-jeve poltežke kategorije (čigar dogodke lahko prav tako gledate na VOYO) je naslov prvaka enkrat že obranil, in sicer je marca letos brez večjih težav po soglasni sodniški odločitvi premagal (precej lažjega) prvaka UFC-jeve srednjetežke kategorije, Israela Adesanyo in mu tako zadal sploh prvi poraz v profesionalni mma karieri. Po uspešni obrambi, pa si je Blachowicz sam izbral naslednjega izzivalca: "Želim se boriti z Gloverjem, on si to zaslužiti" je na novinarsko vprašanje, katera borba sledi zanj, odgovoril Poljak.

Šampionski pas mu bo poskušal odvzeti 41-letni Brazilec Glover Teixeira, ki je prvo profesionalno mma borbo oddelal že leta 2002, od leta 2012 pa se meri v UFC-jevem oktagonu. Teixeira je aprila 2014 po petih zaporednih zmagah v ameriški organizaciji že dobil priložnost boriti se za naslov prvaka, a mu je takrat proti dominantnemu Jonesu spodletelo. V zadnjih dveh letih pa je izkušeni Brazilec ponovno nanizal pet zaporednih zmag in si prislužil borbo za naslov prvaka. Teixeira se je sicer počutil nekoliko razočarano, da so pri UFC priložnost osvojiti pas najprej ponudili prvaku, ki se nahaja kategorijo nižje, saj kot pravi sam: "Star sem že," in priznava, da je to verjetno njegova zadnja priložnost osvojiti močno želeni naslov prvaka.