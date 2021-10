Blachowicz Teixeiri dal darilo in mu zapel za rojstni dan, a Brazilec si želi le šampionskega pasu

Prva sta na vprašanja odgovarjala borca, ki ste bosta pomerila v zadnji in glavni borbi večera, branilec naslova Jan Blachowicz in izzivalec Glover Teixeira. "Vsaka borba se začne stoje. Verjetno me bo poskušal z boksarskimi spretnostmi poriniti ob rob kletke in potem spraviti na tla, ampak jaz se želim boriti stoje. Pripravljen pa sem tudi na borbo na tleh, seveda," je na vprašanje, kaj pričakuje, odgovoril prvak iz Poljske. Teixeira je sicer prepričan, da bo nasprotnika spravil na tla, saj meni, da bo imel tako največ možnosti, da zaključi borbo: "Spravil ga bom na tla, pa naj bo to z mojo levico ali z wrestlingom." Na to je Blachowicz odgovoril: "Ne, ne bo me."