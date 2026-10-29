Bliža se nov spektakel: Zdravković in Vargas za naslov prvaka

Pred dnevi smo v prestolnici Severne Makedonije dobili novega prvaka lahke kategorije organizacije FNC. To je postal Marko Bojković, ki je po manj kot minuti glavne borbe večera nokavtiral nasprotnika in pozitivno presenetil svet mešanih borilnih veščin. Bomo novega šampiona dobili tudi v Podgorici? O tem bo odločal Joaquin Vargas, ki bo za naslov prvaka bantamske kategorije izzval Miljana Zdravkovića. Slednji je pod okriljem organizacije FNC debitiral lani v Beogradu in osvojil šampionski pas, naslov prvaka pa je nato uspešno ubranil lanskega decembra prav v Podgorici.

Miljan Zdravković bo 7. novembra nastopil v glavni borbi večera. FOTO: FNC

Srbski borec, ki v svoji profesionalni karieri ob desetih zmagah še ne pozna poraza, se bo tako po skoraj enem letu vrnil v kletko. Nasproti mu bo stal Argentinec, ki je v naši regiji precejšnja neznanka, omenjena borba pa bo zanj predstavljala FNC debi. Vargas je s 25 leti malce mlajši od Zdravkovića, je pa v svoji karieri oddelal tri borbe več. Tako kot Srb ima tudi Argentinec na kontu deset zmag, poleg tega pa je trikrat izgubil.

Ivan Sičaja je letos v Ljubljani izgubil šampionski pas peresne kategorije. FOTO: Damjan Žibert