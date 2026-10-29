Bliža se nov spektakel: Zdravković in Vargas za naslov prvaka

Pred dnevi smo v prestolnici Severne Makedonije dobili novega prvaka lahke kategorije organizacije FNC. To je postal Marko Bojković, ki je po manj kot minuti glavne borbe večera nokavtiral nasprotnika in pozitivno presenetil svet mešanih borilnih veščin.
Bomo novega šampiona dobili tudi v Podgorici? O tem bo odločal Joaquin Vargas, ki bo za naslov prvaka bantamske kategorije izzval Miljana Zdravkovića. Slednji je pod okriljem organizacije FNC debitiral lani v Beogradu in osvojil šampionski pas, naslov prvaka pa je nato uspešno ubranil lanskega decembra prav v Podgorici.
Srbski borec, ki v svoji profesionalni karieri ob desetih zmagah še ne pozna poraza, se bo tako po skoraj enem letu vrnil v kletko. Nasproti mu bo stal Argentinec, ki je v naši regiji precejšnja neznanka, omenjena borba pa bo zanj predstavljala FNC debi.
Vargas je s 25 leti malce mlajši od Zdravkovića, je pa v svoji karieri oddelal tri borbe več. Tako kot Srb ima tudi Argentinec na kontu deset zmag, poleg tega pa je trikrat izgubil.
Poleg navedenih se bo predstavilo še nekaj poznanih obrazov. V peresni kategoriji se bosta udarila Alan Villalba in Ivan Sičaja. Slednji je praktično legenda organizacije FNC, pod katero je leta 2022 dočakal profesionalni debi v mešanih borilnih veščinah. Odlične predstave so ga lani pripeljale do borbe za naslov prvaka peresne kategorije, na kateri je premagal Pawla Polityla, pas pa mu je aprila v Ljubljani odvzel Eduard Kexel.
Na dogodku FNC 35 bomo pospremili tudi borbo njegovega brata Tomislava Sičaje. Slednjega čaka izjemno zahteven dvoboj v velterski kategoriji z Andrijo Stankovićem.
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