Bo brazilska 'Macola' razblinila ameriške 'Sladke sanje'?

Po izjemnem spektaklu UFC 277, na katerem so se štiri od petih borb zaključile s predčasnim zaključkom, sta sedaj na vrsti dva zaporedna UFC-jeva t. i. Fight Nighta (slo. dve noči borb). Prvo noč borb bosta z glavno borbo večera naslovila poltežkaša Thiago 'Macola' Santos in Jamahal 'Sladke sanje' Hill, ki se nahajata v najboljši deseterici te kategorije. Borilni dogodek si lahko v nedeljo od 4.00 dalje v živo ogledate na VOYO.

38-letni Thiago Santos, ki se v ameriški organizaciji bori že od leta 2013, je po treh zaporednih porazih oktobra lani prepričljivo premagal rojaka Johnnyja Walkerja in napovedal še en napad na naslov prvaka poltežke kategorije. A je bil Brazilčev napad hitro ustavljen, saj je marca izgubil proti Magomedu Ankalajevu, ki je znova slavil minuli vikend in se tako z deveto zaporedno zmago povzpel na tretje mesto izzivalcev za naslov prvaka, ki je od junija v lasti Čeha Jirija Prochazke. Tokrat se bo Brazilec, ki sedaj zaseda šesto mesto na lestvici izzivalcev, na zmagovalno pot želel vrniti z zmago proti Jamahalu Hillu.

Santos je bil julija 2019 sicer že povsem blizu močno želenemu šampionskemu pasu, ko se je pomeril s takratnim prvakom Jonom Jonesom, a je po za mnoge sporni deljeni sodniški odločitvi borbo izgubil.

31- letni Američan se počasi vzpenja po lestvici izzivalcev, kjer se trenutno nahaja na 10. mestu. Hill v relativno kratki profesionalni karieri beleži 10 zmag in en poraz, ki mu ga je zadal trdoživi škotski borec Paul Craig, ki mu je pred dobrim letom dni med poskusom podreditve zlomil komolec. Američan je svoj zanimiv vzdevek Sladke sanje upravičil v naslednjih dveh borbah in Jimmya Cruta ter Johnnyja Walkerja poslal v spanje.

V predzadnji borbi večera se bosta pomerila velteraša Vicente Luque in Geoff Neal. Luque je aprila v lovu za naslov prvaka dosegel hladen tuš in v pretežno rokoborski borbi izgubil proti Belalu Muhammadu. Neal se je nazadnje boril decembra lani, ko je grenak priokus po dveh zaporednih porazih poplaknil s tesno zmago proti Santiagu Ponzinibbiu. Če gre verjeti statistiki, bo šlo za klasičen spopad borca, ki se raje bori na tleh, in borca, ki se raje bori v stoje, saj je 30-letni Brazilec osem od 21-ih profesionalnih zmag dosegel s podreditvijo, od tega štiri z davljenjem, imenovanim D'Arce choke, 31-letni Američan pa je osem od 14 zmag dosegel z navadnim ali tehničnim nokavtom.

Pred zadnjo borbo večera bosta na sporedu še finala UFC-jevega resničnostnega šova The Ultimate Fighter, v katerem sta se letos kot glavni trenerki spopadli nedavni nasprotnici Julianna Pena in Amanda Nunes. Venezuelka ima v finalu kar tri izmed štirih tekmovalcev, Brazilka pa torej le enega oziroma bolje rečeno eno, saj bo Team Nunes zastopala le finalistka mušje kategorije Brogan Walker-Sanchez. Američanka, ki živi na Gvamu, se bo pomerila s 26-letno rojakinjo Juliano Miller. V finalu težke kategorije pa se bosta pomerila še neporaženi Zac Pauga in mlajši brat UFC-jevega prvaka velterske kategorije Mohammed Usman.

Poleg tega bo moč v glavnem delu dogodka videti še eno borbo v težki kategoriji, in sicer med Brazilcem Augustom Sakaijem, ki je v nizu treh zaporednih porazov, in obetavnim Moldavijcem Sergejem Spivakom. Glavni del dogodka bosta otvorili nekdanja KSW-jeva prvakinja Ariane Lipski in njena rojakinja Priscila Cachoeira. Če smo že pri glavni borbi večera omenili zanimive vzdevke borcev, naj omenimo še, da se bosta torej v prvi borbi pomerili Kraljica nasilja in Zombi dekle.

Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Poltežka kategorija: Thiago Santos – Jamahal Hill Velterska kategorija: Vicente Luque – Geoff Neal Težka kategorija: Zac Pauga – Mohammed Usman Ženska mušja kategorija: Brogan Walker-Sanchez – Juliana Miller Težka kategorija: Augusto Sakai – Sergey Spivak Ženska mušja kategorija: Ariane Lipski – Priscila Cachoeira