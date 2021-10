Bo Fury izničil 'prekletstvo Versacejevega plašča'?

Neporaženi britanski boksar Tyson Fury , ki bo konec tedna v Las Vegasu zaključil trilogijo z Deontayem Wilderjem (prenos na VOYO se začne v nedeljo ob 3.00), po mnenju mnogih ljubiteljev boksa in drugih borilnih športov izziva usodo. Na novinarski konferenci za britanske medije se je namreč pojavil v črnem plašču znamke Versace, ki med ljubitelji borilnih športov velja za prekletega, saj so borci, ki so plašč nosili, nato iz kletke ali ringa odšli poraženi.

Med tistimi, ki so podlegli 'prekletstvu Versacejevega plašča, so predvsem borci mešanih borilnih veščin: Conor McGregor je prvi, ki je nosil neslavni plašč in izgubil na debiju v boksarskem ringu proti Floydu Mayweatherju, tudi po vrnitvi v UFC-jev oktagon pa nato ni bil uspešen. Izgubil je namreč proti Habibu Nurmagomedovu in dvakrat proti Dustinu Poirierju, premagal pa je le veterana športa Donalda Cerroneja. Drugi, ki ga je zadelo prekletstvo je bil prvak srednjetežke kategorije Israel Adesanya, ki je po nošnji plašča doživel svoj sploh prvi poraz v mešanih borilnih veščinah, in sicer proti Janu Blachowiczu. Prekletstvu se ni izmuznil tudi Jorge Masvidal, ki je dvakrat zapored izgubil proti Kamaru Usmanu.