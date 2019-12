Bo Joshua rešil uganko imenovano Ruiz: 'Naj se rock’n’roll začne'

Ljubitelji boksa že odštevajo dneve od nove boksarske poslastice v kateri bosta v ringu zaplesala Anthony Joshua in Andy Ruiz Jr. Mehičan je dodobra uničil Britančeve načrte in ga naučil pomembne lekcije, Joshua je tako prepričan, da napake v ringu tokrat ne bo ponovil.

"Mislim, da sem doživel enega najhujših porazov v težki kategoriji. Pred tem, so moje ime omenjali ob Wilderjevem, češ da se bova pomerila za naziv absolutnega prvaka težke kategorije. Deontay Wilderni utrpel poraza. Borba s Tysonom Furyjemse je končala brez zmagovalca. Moj niz zaporednih zmag pa je prekinil poraz. Tako so bile vse oči spet usmerjene vame. Kako se bo soočil s tem? Zdelo se mi je pomembno, da se s tem spopadem kot pravi šampion," je svoj vidik na dogajanje zadnjih mesecev ponudil Joshua in nadaljeval: "Ne glede na to, skozi kakšno obdobje greš, vedno se obnašanj kot šampion. To sporočilo sem želel prenesti naprej. Tudi v slabih časih lahko hodiš naokrog z dvignjeno glavo. Saj veste, kaj želim reči."

Britanec se dobro zaveda, da se bo na arabskem polotoku pisala boksarska zgodovina. V primeru ponovnega poraza ga sicer številni pošiljajo v prezgodnjo upokojitev, zmaga pa mu bo povrnila krila, ki ga lahko pripeljejo vse do vrha.