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Bo Kajzer Žabkar morala na tatami proti mogočni Agbegnenou?

Baku, 06. 10. 2026 10.53 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Kaja Kajzer

Na svetovnem prvenstvu v judu slovenske barve med drugimi branita Kaja Kajzer Žabkar v kategoriji do 63 kg in Nace Herkovič v kategoriji do 81 kg. Vnovič pa se naša reprezentantka na SP lahko pomeri s slovito Francozinjo Clarisse Agbegnenou, večno slovensko tekmico v tej kategoriji na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah.

Kaja Kajzer Žabkar, ima za sabo težko leto, potem ko se je spomladi poškodovala na evropskem prvenstvu v Tbilisiju in izgubila tri mesece treninga. Vseeno je dobro formo potrdila tik pred odhodom na SP, ko jo je na velikem slamu v Budimpešti šele v finalu ustavila Japonka Megu Danno.

Prva tekmica judoistke Bežigrada bo tretja z azijskih iger Esmigul Kujulova iz Kazahstana, ki jo je Slovenka ugnala na lanskem SP v Budimpešti. Zmagovalko nato čaka Clarisse Agbegnenou, šestkratna svetovna prvakinja in nosilka treh kolajn z olimpijskih iger, ki pa sta ji popolno statistiko v preteklih letih pokvarili slovenski olimpijski prvakinji v isti kategoriji Tina Trstenjak in Andreja Leški.

Kaja Kajzer Žabkar (desno) se lahko že v 2. krogu letošnjega svetovnega prvenstva v Bakuju pomeri s favorizirano Francozinjo Clarisse Agbegnenou.
Kaja Kajzer Žabkar (desno) se lahko že v 2. krogu letošnjega svetovnega prvenstva v Bakuju pomeri s favorizirano Francozinjo Clarisse Agbegnenou.
FOTO: Darko Petelinšek

Tudi Agbegnenou ima za sabo naporno leto, saj je marca rodila še drugega otroka, a se avgusta že vrnila na blazine s tretjim mestom na grand slamu v Lozani. Izziva še ne bo konec, saj bo tekmica zmagovalke drugega kroga verjetno nekdanja svetovna in olimpijska prvakinja Brazilka Rafaela Silva, ali pa srebrna z lanskega SP Kanadčanka Catherine Beauchemin Pinard. In tudi tretja zmaga bo potrebna za četrtfinale in priložnost za kolajne.

"Kaja je deveta nosilka, zato ni med osmerico, ki dobijo ugodnejši položaj. A žreb je, kakršen je, Kaja pa je dokazala, da marsikoga lahko premaga. Se pa lahko primemo za glavo, če preštejemo kolajne, ki jih imajo njene tekmice na poti do četrtfinala. Vseeno mislim, da se Kaja lahko bori zelo dobro, potem pa bomo videli, kam jo bo to pripeljalo," je o žrebu povedal trener Luka Kuralt.

Nace Herkovič bo imel že v uvodnem nastopu na SP zahtevno nalogo.
Nace Herkovič bo imel že v uvodnem nastopu na SP zahtevno nalogo.
FOTO: EJU - Tino Marić

Triindvajsetletni Nace Herkovič, 51. na svetovni lestvici, ima vsaj na uvodu zahtevne, a premagljive tekmece. Njegov prvi bo Mongolec Šinebayar Ojunčimeg, ki večjih uspehov v karieri nima, na svetovni lestvici pa je še devet mest nižje od slovenskega reprezentanta. Vsaj na papirju še lažji tekmec je Iranec Eljas Parhizgar, ki je na svetovni lestvici 95. V primeru, če se bo koroški judoist prebil do tretjega kroga, pa bo na nasprotni strani blazine verjetno stal prvi nosilec tekmovanja Kanadčan Francois Gauthier Drapeau. Herkovič se z njim še ni pomeril.

Hojak že končal z nastopi na SP

Za 28-letnega Martina Hojaka je bila usodna akcija v uvodu dvoboja, kjer je srebrni s sredozemskih iger Dukali povedel, nato pa s taktično dobrim judom in statično borbo prednost obdržal vse do konca.

Tam se je Hojak odprl, tvegal vse in prav s piskom sirene je tekmec dosegel še drugi met. "Akcija na začetku je bila usodna. Dobil je minimalno prednost, s katero je nato diktiral tempo na blazini. Ni veliko za opisati. Ta juko je praktično edina stvar, ki se je zgodila v celi borbi," je bil po razočaranju kratek Hojak.

Martin Hojak (v modrem kimonu) je že zaključil z nastopi na letošnjem svetovnem prvenstvu v judu.
Martin Hojak (v modrem kimonu) je že zaključil z nastopi na letošnjem svetovnem prvenstvu v judu.
FOTO: EJU - Emanuele Di Feliciantonio

"Martin je bil na uvodu premalo agresiven, nato je tekmecu uspelo izvesti met za minimalno oceno. Borba se je nato odvijala z dolgimi akcijami, brez prekinitev, v drugi polovici pa je Maročan to znal zadržati. Martina je držal na razdalji in se postavil tako, da mu ni prišel blizu. Res škoda. Nasprotnik je bil dober, a mislim, da je bil premagljiv," pa je dvoboj videl trener Luka Kuralt.

Letos Ljubljančana čakata še veliki slam v Abu Dabiju in velika nagrada v Zagrebu, novo tehniko in taktiko pa bo nato v prihodnji sezoni iskal z novim trenerjem Belgijcem Damianom Martinuzzijem, ki se je njegovemu klubu Bežigradu pridružil pred tedni.

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