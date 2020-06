Bob Arum: Fury vs. Joshua? Lahko se dogovorimo v enem dnevu

Frank Warren , Furyjev promotor za britansko tržišče, je že nekajkrat poudaril, da je njegov varovanec pripravljen nemudoma pristati na dogovor za borbo z rojakom in obenem aktualnim svetovnim prvakom v preostalih treh različicah težke kategorije (IBF, WBA in WBO) Anthonyjem Joshuo , a kaj. ko druga stran še naprej previdno tehta najboljše možnosti za obdobje naslednjih 12 mesecev. "Če bi obstajala dovolj močna želja na drugi strani, se dogovor o dvoboju lahko sklene v manj kot 24 urah. V to sem povsem prepričan," je v ekskluzivnem pogovoru za Sky Sports dejal Warren, Furyjev promotor za ameriško tržišče Bob Arum pa ga je dopolnil: "Bila bi velika škoda, če v bližnji prihodnosti (govorimo o obdobju naslednjih 8 do 10 mesecev, op. p.) ne bi prišlo to tega, tako težko pričakovanega obračuna med trenutno najboljšim boksarjema v težki kategoriji. Tyson Fury se je v zadnjih dveh letih povsem prerodil, Joshua pa je izjemno inteligenten fant, ki se zaveda, da se bo prej ali slej moral 'udariti' s Furyjem, če bo želel vsaj nekaj časa nositi naziv nespornega kralja težke kategorije."

Tako Arum kot Warren se sicer zavedata, da oba boksarja čakata še vnaprej dogovorjena dvoboja s Kubratom Pulevom (Joshua, op. p.) oziroma z Deontayjem Wilderjem(Fury, op. p.). "To ni nobena ovira do želenega dogovora. Verjamem, da sta oba dorasla naslednji nalogi, nato pa lahko začnemo konretnejša pogajanja o medsebojnem obračunu Fury vs. Joshua. To bi bil spektakel brez primere, nekaj, kar bi našemu narodu prineslo radost in privabilo nasmehe na obraze po zahtevnem boju s 'koronakrizo'. Za zdaj še ni znano, kdaj bodo lahko na športnih prireditvah znova navzoči gledalci, toda vsi skupaj si želimo, da bi bilo to izvedljivo čimprej. Ne nazadnje se športniki pripravljajo za to, da se predstavijo svojim privržencem," je še dejal Warren.



Kakorkoli, kot zdaj stvari stojijo, bi lahko bil prvi datum za izvedbo težko pričakovanega dvoboja nekje sredi marca prihodnje leto. Vse bo odvisno od termina predhodno omenjenih obračunov obeh borcev, nato pa bodo vpletene strani storile vse, da do dogovora na vsesplošno zadovoljstvo naposled tudi pride.