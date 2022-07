Boj v peresni kategoriji: Ortega ali Rodriguez?

UFC Fight Night: Ortega vs Rodriguez

Alexsander Volkanovski je na UFC 276 premagal Maxa Hollowaya in tako potrdil, da je nesporen vladar peresne kategorije. Tako je že četrtič zapored ubranil naslov prvaka, sedaj pa išče svojega novega izzivalca. Volkanovski se je sicer lani septembra že pomeril z Brianom Ortego in le-temu je malo zmanjkalo do presenečenja.