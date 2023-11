Borci z golimi pestmi so na delu v Sofiji, med njimi tudi Bojan Kosednar - Želva

Bojan Kosednar - Želva bo kmalu postal prvi Slovenec, ki se bo pomeril pod okriljem najmočnejše organizacije za boks z golimi pestmi Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Ameriška organizacija je v zadnjih nekaj letih obudila in popularizirala ta prvinski, a novodoben šport, ki ni zgolj krvavo pretepanje, temveč vsebuje številne prepovedi, omejitve in sistem točkovanja. 40-letnega Ljubljančana, ki se bo na borilnem spektaklu v Sofiji boril v predzadnji borbi večera, čaka domači borec Georgi Valentinov , ki ima prav tako kot Želva veliko izkušenj z mešanimi borilnimi veščinami, a se bo v boksu z golimi pestmi meril prvič.

Pravila boksa z golimi pestmi

Pri boksu z golimi pestmi gre v osnovi, kot že ime samo pove, za boks, pri katerem rokavice niso dovoljene. Borci imajo tako z zaščitnim trakom povita le zapestja in palce, členki pa morajo ostati odkriti. Tako kot pri boksu morajo borci obvezno nositi ščitnik za zobe, ščitnik za genitalije, boksarske hlačke in boksarske čevlje.

Borba poteka v tako imenovanem kvadratnem krogu (izvirno squared circle). Gre za poseben ring, ki je sklenjen v obliki kroga, a hkrati kvadraten, ker vsebuje štiri kote (modri in rdeči kot ter dva nevtralna kota). Pred vsakim izmed barvnih kotov je na tleh tudi črta, na katero morata borca na poziv sodnika (prste na črto oziroma izvirno toe the line) stopiti pred začetkom vsake runde in počakati na znak 'pripravi členke' (izvirno knuckle up).

Borbe v organizaciji Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) trajajo pet rund po dve minuti. Tako kot pri klasičnem boksu so dovoljeni le udarci z (zaprto) pestjo. Za razliko od klasičnega boksa pa se klinči ne prekinjajo prav hitro, ampak imata borca priložnost, da se z udarci prebijeta iz klinča. Če se tri sekunde ne zgodi nič, klinč prekine sodnik. V primeru 'knockdowna' ima borec 10 sekund časa, da se pobere na noge. Če tekmec udari borca, ki je na tleh, sledi takojšnja diskvalifikacija. Če borec utrpi rano in mu kri odteka v oko, lahko sodnik za 30 sekund borbo prekine in v tem času poskušajo rano oskrbeti. Če je rana prehuda, je borba prekinjena in zmaga pripade tekmecu.

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO:

Srednja kategorija: Rosen Dimitrov – Todor Zhelzyazkov

Srednja kategorija: Bojan Kosednar – Georgi Valentinov

Srednja kategorija: Ilyas Sadykov – Vladislav Kanchev

Težka kategorija: Amer Abdulnabi – Kaloyan Kolev

Srednja kategorija: Jedrzej Durski – Marian Dimitrov

Lahka kategorija: Florin Lupu – Mahmoud Mando

Peresna kategorija: Marco Giustarini – Veselin Ivanov

Srednja kategorija: Ynus Batan – Mladen Iliev

Srednja kategorija: Mehmet Ozer – Steve Pasche