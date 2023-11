Bojan Kosednar - Želva: Če bom na dan borbe v takšnem stanju, mi zmaga ne more uiti

Bojan Kosednar - Želva bo ta petek postal prvi Slovenec, ki se bo pomeril pod okriljem najmočnejše organizacije za boks z golimi pestmi Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). S slovenskim borcem, ki se bo na borilnem spektaklu v Sofiji boril v predzadnji borbi večera, smo se pogovarjali nekaj dni pred odhodom v bolgarsko prestolnico. BKFC 54 si boste lahko v petek v živo ogledali na VOYO, prenos se bo pričel ob 20.00.

"Priprave so zaključene, dal sem vse, kar sem lahko. Nikoli nisem imel toliko težav kot sedaj: poškodba prsta, cel kup nekih novih poškodb, na koncu celo manjša viroza, zaradi katere sem bil praktično cel teden brez treninga. Kategorija bo težja, kot sem se kadar koli boril ... Kaj pa vem, na papirju vse nekako kaže, da bo to celo najtežja borba v moji karieri, ampak jaz sem prepričan, da bom zmagal," nam je na začetku pogovora zaupal izkušeni slovenski borec Bojan Kosednar - Želva. Kosednar se je nazadnje boril na začetku septembra, ko se je meril na FNC-jevem dogodku v puljski areni, kjer se je njegova borba zaradi nesrečne poškodbe prsta končala predčasno: "Prst je najmanjša težava, imel sem nove, večje težave, ampak to je sedaj za mano, priprave so narejene, zadnji sparing, zadnji trening, sem se fenomenalno počutil, in po tem, ko sem odhajal domov, sem si rekel, da če bom na dan borbe v takšnem stanju, mi zmaga ne more uiti."

icon-expand Želva se je nazadnje boril na FNC 12. FOTO: Žiga Košec

40-letni Ljubljančan je pred odhodom v Bolgarijo motiviran kot že dolgo ne: "Želja po zmagi je vedno, ampak po dolgem času je zmaga znova vezana na neke priložnosti, sploh ne priložnosti, konkretno je na zmago vezana nova pogodba z Bare Knuckle FC-jem, celo nastopom v Ameriki. Po dolgem času moram zmagati, zaradi tega je pred samo borbo, ki se približuje, malenkost tuj ta občutek, ki ga že dolgo nisem imel. Zmage niso bile na nič vezane kot pa na mojo željo po zmagi, tako da ja. Zopet sem kot na začetku kariere in verjamem, da se bom pokazal v dobri luči. Mnogi pravijo, da sem prestar, da je najboljše za mano, a verjamem, da jih bom prepričal v nasprotno." Slovenčev nasprotnik bo 10 let mlajši domačin Georgi Valentinov, ki ima prav tako veliko izkušenj z mešanimi borilnimi veščinami, a v boksu z golimi pestmi se bo meril prvič. "Moja nasprotnik je tudi MMA veteran, ima skoraj 30 profesionalnih borb, njegova statistika je celo boljša od moje. Res verjamem, da je Valentinov težji nasprotnik kot pa večina borcev Bare Knuckle FC-ja v srednji kategoriji," je o svojem nasprotniku povedal Želva in na vprašanje o svojih prednostih odgovoril: "Hitrost, eksplozivnost, gibanje in pa izkušnje. Mislim, da je moč udarca na strani nasprotnika. In pa mislim, da sem bolj lačen zmage, kar je smešno reči za nekoga, ki ima 40 let, mlajši fanti so tisti, ki si bolj želijo, ki sanjajo o neki veliki karieri. Gori mi pod nogami, tako da mislim, da me boste videli v neki luči, v kateri me že dolgo niste."

Kosednarjevo borbo, kot tudi preostale borbe borilnega spektakla BKFC 54, si boste lahko v petek ob 20.00 v živo ogledali na VOYO, kjer običajno ob prenosih borilnih dogodkov poslušate prav Želvo, ki tokrat ne bo za mikrofonom, temveč na zaslonu. "Sem edini predstavnik boksa z golimi pestmi v Sloveniji in to v največji organizaciji na svetu in mislim, da to odpira vrata za nove Slovence v tem športu, in res verjamem, da je to neka nova disciplina, ki bo šla v višave, kot je šel UFC. 15 let nazaj v Sloveniji mešanih borilnih veščin nismo poznali, danes imamo v živo prenose na VOYO in to dobro gledane. Verjamem, da boks z golimi pestmi v teoriji ponuja še več, da lahko zajame še širšo množico kot mešane borilne veščine, in verjamem, da bomo čez nekaj let govorili samo o tem."

Pravila boksa z golimi pestmi Pri boksu z golimi pestmi gre v osnovi, kot že ime samo pove, za boks, pri katerem rokavice niso dovoljene. Borci imajo tako z zaščitnim trakom povita le zapestja in palce, členki pa morajo ostati odkriti. Tako kot pri boksu morajo borci obvezno nositi ščitnik za zobe, ščitnik za genitalije, boksarske hlačke in boksarske čevlje. Borba poteka v tako imenovanem kvadratnem krogu (izvirno squared circle). Gre za poseben ring, ki je sklenjen v obliki kroga, a hkrati kvadraten, ker vsebuje štiri kote (modri in rdeči kot ter dva nevtralna kota). Pred vsakim izmed barvnih kotov je na tleh tudi črta, na katero morata borca na poziv sodnika (prste na črto oziroma izvirno toe the line) stopiti pred začetkom vsake runde in počakati na znak 'pripravi členke' (izvirno knuckle up). Borbe v organizaciji Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) trajajo pet rund po dve minuti. Tako kot pri klasičnem boksu so dovoljeni le udarci z (zaprto) pestjo. Za razliko od klasičnega boksa pa se klinči ne prekinjajo prav hitro, ampak imata borca priložnost, da se z udarci prebijeta iz klinča. Če se tri sekunde ne zgodi nič, klinč prekine sodnik. V primeru 'knockdowna' ima borec 10 sekund časa, da se pobere na noge. Če tekmec udari borca, ki je na tleh, sledi takojšnja diskvalifikacija. Če borec utrpi rano in mu kri odteka v oko, lahko sodnik za 30 sekund borbo prekine in v tem času poskušajo rano oskrbeti. Če je rana prehuda, je borba prekinjena in zmaga pripade tekmecu. Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO: Srednja kategorija: Rosen Dimitrov – Todor Zhelzyazkov Srednja kategorija: Bojan Kosednar – Georgi Valentinov Srednja kategorija: Ilyas Sadykov – Vladislav Kanchev Težka kategorija: Amer Abdulnabi – Kaloyan Kolev Srednja kategorija: Jedrzej Durski – Marian Dimitrov Lahka kategorija: Florin Lupu – Mahmoud Mando Peresna kategorija: Marco Giustarini – Veselin Ivanov Srednja kategorija: Ynus Batan – Mladen Iliev Srednja kategorija: Mehmet Ozer – Steve Pasche