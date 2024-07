Bojković bo v Banja Luki lovil sedmo zaporedno zmago

Po le dobrem mesecu dni se v FNC-jevo kletko vrača obetavni srbski borec Marko Bojković , ki je na FNC 17 navdušil. 22-letnik poznan tudi po vzdevku 'The Skull Crasher' je v Beogradu nasprotnika Julia Pereiro nokavtiral že v prvi izmenjavi udarcev in tako dosegel šesto zmago v mladi profesionalni karieri. Bojković, ki jo je odnesel brez praske, je zato hitro dobil priložnost, da naslovi FNC-jev borilni spektakel, ki bo v soboto potekal v Banja Luki.

Nasprotnik vročega Srba bo tudi tokrat Brazilec in sicer stari znanec hrvaške organizacije Arlen Ribeiro. 33-letni nekdanji izzivalec se bo ta konec tedna tretjič podal v FNC-jevo kletko, v kateri bi moral septembra 2022 debitirati prav proti Bojkoviću, a je borba zaradi poškodbe srbskega borca odpadla. Ribeiro se je zato namesto proti Bojkoviću boril proti rojaku Kerkerju Silvi in ga premagal s podreditvijo v prvi rundi, s katero si je priboril borbo za naslov prvaka FNC-jeve lahke kategorije. Marca lani se je tako pomeril proti Franciscu Barriu in zdržal več kot dve rundi in pol, nato pa je moral potapkati na davljenje dominantnega Hrvata argentinskih korenin.