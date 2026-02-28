Bojković danes po nokavt, nato se želi boriti v Sloveniji

24-letni Marko Bojković ima kljub svoji mladosti za seboj že 10 profesionalnih borb. Do leta 2025 je bil stoodstoten, lani pa dvakrat izgubil. Prepričan je, da se bo danes, ko mu bo nasproti stal ukrajinski borec Ivan Vulchin , vrnil na zmagovalna pota. "Pričakujem nokavt. To je vse, kar je pomembno. Edino, kar vem o svojem nasprotniku, je, da bo jutri ležal na tleh in da ga bom zelo dolgo budil," je dan pred dogodkom FNC 28 dejal Srb.

Borilni spektakel se bo odvil v Slavonskem Brodu v dvorani Vijuš, ki je bila razprodana v dnevu in pol. Pospremili bomo kar 11 dvobojev, Bojković pa je prepričan, da nas čaka izjemen večer mešanih borilnih veščin: "Gledalci bodo uživali v borbah, ne le v moji, ampak tudi v borbah ostalih borcev."

Naslednji dogodek bo organizacija FNC izvedla 11. aprila v ljubljanskih Stožicah, kjer se želi v bližnji prihodnosti boriti tudi Bojković: "Velik pozdrav v Slovenijo. Upam, da se bom imel priložnost boriti tudi tam. Želel sem se tam boriti z Donovanom Desmaejem in gledalcem dati povratno borbo. Bomo videli, ampak vsekakor bi se rad tam boril."