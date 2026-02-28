Naslovnica
Borilni športi

Bojković danes po nokavt, nato se želi boriti v Sloveniji

Slavonski Brod, 28. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.M. T.V.
Marko Bojković

Slavonski Brod bo danes prvič gostil največjo regijsko organizacijo mešanih borilnih veščin, pod okriljem katere se bo odvil dogodek FNC 28. V glavni borbi večera se bo boril Marko Bojković, ki napoveduje zmago z nokavtom, zaupal pa nam je tudi, da se želi v bližnji prihodnosti boriti v Sloveniji. Današnji spektakel boste lahko od 19. ure dalje spremljali na VOYO.

24-letni Marko Bojković ima kljub svoji mladosti za seboj že 10 profesionalnih borb. Do leta 2025 je bil stoodstoten, lani pa dvakrat izgubil. Prepričan je, da se bo danes, ko mu bo nasproti stal ukrajinski borec Ivan Vulchin, vrnil na zmagovalna pota. "Pričakujem nokavt. To je vse, kar je pomembno. Edino, kar vem o svojem nasprotniku, je, da bo jutri ležal na tleh in da ga bom zelo dolgo budil," je dan pred dogodkom FNC 28 dejal Srb.

Marko Bojković
Marko Bojković
FOTO: FNC

Borilni spektakel se bo odvil v Slavonskem Brodu v dvorani Vijuš, ki je bila razprodana v dnevu in pol. Pospremili bomo kar 11 dvobojev, Bojković pa je prepričan, da nas čaka izjemen večer mešanih borilnih veščin: "Gledalci bodo uživali v borbah, ne le v moji, ampak tudi v borbah ostalih borcev."

Naslednji dogodek bo organizacija FNC izvedla 11. aprila v ljubljanskih Stožicah, kjer se želi v bližnji prihodnosti boriti tudi Bojković: "Velik pozdrav v Slovenijo. Upam, da se bom imel priložnost boriti tudi tam. Želel sem se tam boriti z Donovanom Desmaejem in gledalcem dati povratno borbo. Bomo videli, ampak vsekakor bi se rad tam boril."

FNC 28
FNC 28
FOTO: 24ur.com

Vse borbe dogodka FNC 28:

Marko Bojković – Ivan Vulchin – dogovorjena teža do 75 kg

Fran Luka Đurić – Kikadze Bondo – bantamska kategorija

Andrei Kedveš – Jonas Adriaanse – dogovorjena teža do 66 kg

Simeon Karslidis – Jovan Marjanović – velterska kategorija

Will Currie – Piotr Strus – srednja kategorija

Tiriel Luka Abramović – Lucas Alsina – poltežka kategorija

Marko Ančić – Ahmad Tahah Sadiqpour – peresna kategorija

Martin Batur – Wesley Martins – težka kategorija

Veljko Aleksić – Marek Budinsky – velterska kategorija

Akhmed Kagirov – Italo Santos – lahka kategorija

Luka Pisarić – Syrene Senobio – dogovorjena teža do 63 kg

