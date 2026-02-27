Naslovnica
Borilni športi

Bojković napoveduje nokavt v glavni borbi večera

Slavonski Brod, 27. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Anže Mlakar
Marko Bojković

Potem ko je borilna organizacija FNC pred tedni izvedla spektakel v Münchnu, bo na zadnji dan februarja čas za drugi dogodek tega meseca. V soboto se bo odvil premierni borilni večer v Slavonskem Brodu, kjer bo največ oči uperjenih v glavno borbo večera, v kateri se bosta pomerila Marko Bojković in Ivan Vulchin. Borilni spektakel boste lahko v živo pospremili na VOYO.

Vstopnice za dogodek FNC 28 so hitro pošle, v razprodani dvorani Vijuš pa se bo na zmagovalna pota želel vrniti Marko Bojković. 24-letni srbski borec je bil do lanskega leta neporažen, nanizal je kar sedem zmag, nato pa se je maja lani udaril s precej izkušenejšim Milošem Janičićem, ki je v drugi rundi slavil s tehničnim nokavtom.

O omenjenem dvoboju se je veliko govorilo že pred samim začetkom, saj je Srb z nastopaškim pristopom privabljal pozornost javnosti, njegova samozavest pa je po bolečem porazu pošteno načeta. "Šel sem na vse ali nič, dobil nisem ničesar. Ne vem, zakaj nisem sledil taktičnim zamislim, ampak sem preprosto želel dokazati, da lahko prejmem udarce nasprotnika. Ne morem se vrniti v preteklost. Ponesli so me uspeh, slava, denar in take neumnosti," je takrat na družbenih omrežjih zapisal Bojković.

Marko Bojković – Miloš Janičić
Marko Bojković – Miloš Janičić
FOTO: FNC

Ta se je v kletko vrnil pol leta kasneje, ko je organizacija FNC gostovala v Varaždinu, kjer je bil Srb poražen še drugič. Takrat je bila borba veliko bolj izenačena, napet dvoboj pa je prinesel deljeno sodniško odločitev, po kateri je slavil Belgijec Donovan Desmae.

Leto 2025 torej ni potekalo po načrtih Bojkovića, ki pa je prepričan, da bo to leto drugačno. "Moj cilj je, da v kletko ne vstopim pod stresom, ampak kot otrok v park. Na zadnjih dveh borbah mi tega ni uspelo doseči, zdaj pa lahko rečem, da se veselim borbe in tega, da nokavtiram nasprotnika," je svoje misli pred dvobojem strnil Bojković.

Preberi še FNC prvič v Slavonskem Brodu, vrača se ena največjih zvezd organizacije

Nasproti mu bo tokrat stal pet let starejši ukrajinski borec Ivan Vulchin, ki je zadnjo profesionalno zmago vknjižil "davnega" leta 2020, od takrat trikrat izgubil, njegova zadnja borba pa se je končala brez zmagovalca. "V najmočnejši ukrajinski ekipi trenira z UFC borci. Ima več izkušenj kot jaz. Vsekakor gre za resnega borca," je o nasprotniku, ki bo v soboto debitiral pod okriljem borilne organizacije FNC, povedal 24-letni Bojković.

FNC 28
FNC 28
FOTO: 24ur.com

Vse borbe dogodka FNC 28:

Marko Bojković – Ivan Vulchin – dogovorjena teža do 75 kg

Fran Luka Đurić – Kikadze Bondo – bantamska kategorija do 61 kg

Andrei Kedveš – Jonas Adriaanse – kikboks, dogovorjena teža 66 kg

Simeon Karslidis – Jovan Marjanović – velterska kategorija do 77 kg

Will Currie – Piotr Strus – srednja kategorija do 84 kg

Tiriel Luka Abramović – Lucas Alsina – poltežka kategorija do 93 kg

Marko Ančić – Ahmad Tahah Sadiqpour – peresna kategorija do 66 kg

Martin Batur – Wesley Martins – težka kategorija do 120 kg

Veljko Aleksić – Marek Budinský – velterska kategorija do 77 kg

Luka Pisarić – Syrene Senobio – dogovorjena teža do 63 kg

mma fnc 28 Marko Bojković

FNC 28: po spektaklu v Münchnu prvič v Slavonskem Brodu

