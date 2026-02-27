Bojković napoveduje nokavt v glavni borbi večera

Vstopnice za dogodek FNC 28 so hitro pošle, v razprodani dvorani Vijuš pa se bo na zmagovalna pota želel vrniti Marko Bojković. 24-letni srbski borec je bil do lanskega leta neporažen, nanizal je kar sedem zmag, nato pa se je maja lani udaril s precej izkušenejšim Milošem Janičićem, ki je v drugi rundi slavil s tehničnim nokavtom.

O omenjenem dvoboju se je veliko govorilo že pred samim začetkom, saj je Srb z nastopaškim pristopom privabljal pozornost javnosti, njegova samozavest pa je po bolečem porazu pošteno načeta. "Šel sem na vse ali nič, dobil nisem ničesar. Ne vem, zakaj nisem sledil taktičnim zamislim, ampak sem preprosto želel dokazati, da lahko prejmem udarce nasprotnika. Ne morem se vrniti v preteklost. Ponesli so me uspeh, slava, denar in take neumnosti," je takrat na družbenih omrežjih zapisal Bojković.