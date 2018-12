Boks v letu 2018 so zaznamovali 'težkokategorniki'

New York, 25.12.2018, 19:28 | Posodobljeno pred 23 minutami

Ob Britancu Anthonyju Joshui in Američanu Deontayju Wilderju je za to poskrbel predvsem povratnik Britanec Tyson Fury, ki je skupaj z Wilderjem prikazal eno od najboljših borb v zadnjih letih. Kaj vse ste lahko v tem letu videli v naših prenosih na VOYO, pa sledi v nasledjem prispevku. Boks v letu 2018 so namreč po dolgem času znova zaznamovali težkokategorniki.