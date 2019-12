Boks v 2019: presenečenje leta je zmaga Ruiza proti Joshuii

V letu 2019 so ljubitelji boksa na VOYO videli dramatične preobrate, spektakularne nokavte in borce, ki so si z velikimi zmagami utrdili mesto med legendami. Ob tako pestrem dogajanju je kar težko izpostaviti tiste, ki so letos najbolj navdušili ...

Anthony Joshua in Andy Ruiz FOTO: AP Delo smo prepustili prestižni revijiRing Magazine, ki boks podrobno spremlja že skoraj stoletje. Za presenečenje leta so izbrali zmago Andyja Ruiza proti Anthonyju Joshuii, s katero je Mehičan v slovitem Madison Square Gardnu Britancu odvzel štiri šampionske pasove v težki kategoriji. Še in več v posebnem prispevku, ki ga je za vas pripravil novinar 24URTadej Vidrih.