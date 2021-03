Beterbiev brani naslov proti Deinesu

Artur Beterbievin Adam Deines se bosta za vrhunec večera pomerila za naslov svetovnega prvaka WBC in IBF v poltežki kategoriji. Domači šampion Beterbiev, še neporažen, se v ring vrača prvič po letu 2019, jeseni tistega leta je namreč premagal Ukrajinca Oleksandra Gvozdyka.

Beterbiev (15-0, 15 KO) je takrat tudi združil naslova IBF i WBC v kategoriji do 79,5 kilograma, nato pa je ostal brez bojev v lanskem letu. Njegov nasprotnik Deines (19-1, 10 KO) ni tako znan kot njegov tekmec, zato je Rus v vlogi favorita, vse ostalo bi bilo veliko presenečenje.

"Ne razumem, zakaj nisem uspel priti do več borb. Dobro sem pripravljen, v letu 2020 nisem izpustil niti tedna treninga. Treniral sem, ker se želim boriti in upam, da bo leto 2021 glede tega boljše. Želim se boriti proti Canelu, on je tehnično izvrsten borec. To je borba, ki jo želim in bi jo takoj sprejel," je pred dvobojem dejal Berterbiev, kateremu se bo želja težko uresničila.

Po koncu boksarskega večera si lahko vse borbe ogledate na VOYO.