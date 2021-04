Smith po kontroverzni odločitvi do naslova svetovnega prvaka

Joe Smith mlajši je končno prišel do željenega cilja in postal svetovni prvak v poltežki kategoriji.

Lahkotežka kategorija ima novega lastnika šampionskega pasu. Joe Smith mlajšije v svojem drugem poskusu vendarle postal svetovni prvak, vendar je bila pot do trona vsej prej kot lahka, hkrati pa tudi začinjena s kontroverzno odločitvijo sodnikov.

Ruski veteran Maksim Vlasov, ki je boksal že svoj 49. profesionalni dvoboj, se je namreč izkazal kot izjemno trd oreh. Še več, skozi dvoboj je bil precej bolj aktiven in je Američanu zadal "neskončno" število udarcev. Smith, ki je stavil na močnejše, posamezne udarce, je tako moral pretrpeti dolge neprekinjene napade Rusa. Borca sta si skozi dvoboj izmenjala številne udarce, intenzivnost spopada pa je dajala vtis kot da gre za obračun v nižjih kategorijah.

Smith je Vlasova spravil v hude težave v 11. rundi, a si je ob tem privoščil udarec v zatilje, ki je Rusa spravil na kolena, sodnik pa je to opazil in dal borcu iz Samare priložnost, da pride k sebi. Dvoboj na vse ali nič je potekal tudi zadnje tri minute.

Na koncu so imeli zadnjo besedo sodniki, ki so dolgo preštevali točke in na koncu odločili 114:114 ter 115:113 in 115:112 za Smith mlajšega. V ruskem taboru so bili zaradi točkovanja razočarani. Smith je po dvoboju napovedal, da si želi borbe protiArturju Beterbijevu, ki ima v lasti šampionska pasova v organizacijah WBC in IBF ter velja za številko ena v tej kategoriji.

V uvodnem dvoboju smo videli tudi izjemen nokavt nigerijskega upa težke kategorije Efeja Ajagbe, ki je v tretji rundi opravil z Američanom Brianom Howardom.

Celoten boksarski dogodek si lahko ogledate v arhivu Voyo.